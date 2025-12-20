Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tim Panahan Indonesia Jadi Juara Umum SEA Games 2025, Ketum Perpani Ungkap Kunci Suksesnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |01:01 WIB
Tim Panahan Indonesia Jadi Juara Umum SEA Games 2025, Ketum Perpani Ungkap Kunci Suksesnya
Tim Panahan Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Perpani)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), Arsjad Rasjid, mengapresiasi keberhasilan Tim Merah-Putih yang sukses menyandang status juara umum cabang olahraga panahan pada SEA Games 2025. Dengan raihan enam medali emas dan dua perunggu, Indonesia tidak hanya melampaui capaian edisi sebelumnya di Vietnam, tetapi juga memenuhi target besar yang dipatok oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pencapaian gemilang ini diraih berkat konsistensi para atlet di seluruh nomor pertandingan. Tim nasional tampil dominan dengan mengamankan empat medali emas dan satu perunggu di nomor recurve, serta menambah dua medali emas dan satu perunggu dari nomor compound untuk mengunci posisi puncak di klasemen cabang panahan.

Arsjad Rasjid mengungkapkan rasa bangga dan syukur yang mendalam atas dedikasi seluruh elemen tim. Baginya, prestasi yang diraih di Bangkok ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah kado istimewa dari cabang olahraga panahan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

1. Hasil Kerja Keras dan Kepercayaan Kolektif

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan kepercayaan para atlet, pelatih, ofisial, serta semua pihak yang mendukung kami. Alhamdulillah, dengan tercapainya target enam medali emas ini, Indonesia kembali menjadi juara umum di cabang olahraga panahan. Yang lebih penting, capaian ini merupakan persembahan para atlet dan Perpani bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arsjad dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Tim Panahan Indonesia. (NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Tim Panahan Indonesia. (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Arsjad menilai hasil di SEA Games 2025 ini merupakan fondasi yang sangat kuat untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Keberhasilan mempertahankan supremasi di Asia Tenggara memberikan suntikan moral bagi tim nasional untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih berat di kancah Benua Kuning.

2. Modal Kepercayaan Diri Menuju Asian Games 2026

“Indonesia sudah membuktikan diri mampu bersaing di level Asia Tenggara. Dengan kemenangan di SEA Games ini, kami jauh lebih percaya diri menghadapi Asian Games Nagoya 2026 mendatang,” tegas Arsjad optimistis mengenai masa depan prestasi panahan nasional di panggung internasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190943/timnas_futsal_indonesia-6aV2_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Indonesia Nyaman di Posisi 2 dengan 91 Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190899/rizki_juniansyah-VJXb_large.jpg
Target Rizki Juniansyah Usai Sukses di SEA Games dan Olimpiade: Bidik Emas Asian Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190932/timnas_hoki_es_putra_indonesia-1BjS_large.jpg
Bungkam Thailand di Final, Timnas Hoki Es Putra Indonesia Segel Emas Ke-90 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190921/timnas_voli_putra_indonesia-O84D_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025: Tampil Heroik 5 Set, Rivan Nurmulki Cs Raih Perak Usai Takluk dari Tuan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190913/vicky_tahumil-dqLA_large.jpg
Vicky Tahumil Bungkam Wakil Tuan Rumah, Tinju Sumbang Emas Ke-89 bagi Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190902/timnas_hoki_indoor_putra_indonesia-E9vc_large.jpg
Dramatis! Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia Bungkam Malaysia demi Segel Emas Ke-88 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement