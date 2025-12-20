Tim Panahan Indonesia Jadi Juara Umum SEA Games 2025, Ketum Perpani Ungkap Kunci Suksesnya

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), Arsjad Rasjid, mengapresiasi keberhasilan Tim Merah-Putih yang sukses menyandang status juara umum cabang olahraga panahan pada SEA Games 2025. Dengan raihan enam medali emas dan dua perunggu, Indonesia tidak hanya melampaui capaian edisi sebelumnya di Vietnam, tetapi juga memenuhi target besar yang dipatok oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pencapaian gemilang ini diraih berkat konsistensi para atlet di seluruh nomor pertandingan. Tim nasional tampil dominan dengan mengamankan empat medali emas dan satu perunggu di nomor recurve, serta menambah dua medali emas dan satu perunggu dari nomor compound untuk mengunci posisi puncak di klasemen cabang panahan.

Arsjad Rasjid mengungkapkan rasa bangga dan syukur yang mendalam atas dedikasi seluruh elemen tim. Baginya, prestasi yang diraih di Bangkok ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah kado istimewa dari cabang olahraga panahan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

1. Hasil Kerja Keras dan Kepercayaan Kolektif

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan kepercayaan para atlet, pelatih, ofisial, serta semua pihak yang mendukung kami. Alhamdulillah, dengan tercapainya target enam medali emas ini, Indonesia kembali menjadi juara umum di cabang olahraga panahan. Yang lebih penting, capaian ini merupakan persembahan para atlet dan Perpani bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arsjad dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (20/12/2025).

Tim Panahan Indonesia. (NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Arsjad menilai hasil di SEA Games 2025 ini merupakan fondasi yang sangat kuat untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Keberhasilan mempertahankan supremasi di Asia Tenggara memberikan suntikan moral bagi tim nasional untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang lebih berat di kancah Benua Kuning.

2. Modal Kepercayaan Diri Menuju Asian Games 2026

“Indonesia sudah membuktikan diri mampu bersaing di level Asia Tenggara. Dengan kemenangan di SEA Games ini, kami jauh lebih percaya diri menghadapi Asian Games Nagoya 2026 mendatang,” tegas Arsjad optimistis mengenai masa depan prestasi panahan nasional di panggung internasional.