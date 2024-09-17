Raih 3 Emas di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Diananda Choirunisa: Hadiah untuk Anak dan Suami

ATLET panahan nasional, Diananda Choirunisa, berhasil menyapu bersih nomor recurve putri di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Diananda Choirunisa yang mewakili Jawa Timur ia memboyong tiga emas dari kategori perorangan, beregu putri, dan beregu campuran.

Nama wanita kelahiran 1997 ini tak asing dalam dunia panahan Indonesia. Sebelum PON XXI Aceh-Sumut 2024, Diananda tampil di Olimpiade Paris 2024 dan nyaris menyumbangkan medali di perorangan putri. Diananda harus terhenti di babak perempatfinal.

Meski telah menjadi seorang ibu, prestasi Diananda tak berhenti. Termasuk menyumbangkan tiga emas untuk Jawa Timur di PON kali ini. Secara khusus, ia mempersembahkan tiga emas itu kepada sang anak dan suami.

"Ini saya hadiahkan untuk anak saya dan suami yang telah memberikan dukungan dari jauh," ucap Diananda, dalam keterangan pers yang diperoleh MNC Portal Indonesia, dikutip Selasa (17/9/2024).

Tak hanya itu, dukungan dari orang tua dan mertua juga menjadi penambah semangat untuk Diananda. Ia menyebut ibu kandung bahkan ibu mertua juga memiliki peran berarti dalam mendukungnya sebagai atlet panahan.

"Kalau lagi latihan, ibu saya dan ibu mertua yang menjaga anak. Kalau kangen anak, juga dianterin sampai ke tempat latihan," sambungnya.