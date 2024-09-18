Diananda Choirunisa Borong 3 Emas Panahan di PON XXI Aceh-Sumut 2024

BANDA ACEH - Srikandi panahan Jawa Timur, Diananda Choirunisa memborong tiga medali emas pada cabang olahraga panahan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Diananda sapu bersih medali emas dari tiga nomor yang diikutinya.

Ibu rumah tangga satu ini layak jadi kebanggaan Jawa Timur. Diananda yang tampil di Lapangan Panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh masih terlalu Tangguh untuk lawan-lawannya.

Emas pertama dipersembahahkan Diananda dari recurve individu putri. Selanjutnya ia pun Berjaya di nomor recurve beregu putri. Dan emas ketiga dipersembahkan dari nomor recurve beregu campuran.

Secara pribadi, Diananda ingin mematahkan stigma bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga menghalangi seseorang untuk berprestasi.

Diananda bersyukur memiliki keluarga yang mendukung penuh kariernya hingga dapat berkiprah dalam berbagai kejuaraan nasional hingga internasional.

(Admiraldy Eka Saputra)