SPORTS SPORT LAIN

Dominasi di Arena Equestrian, Brayen Brata Coolen Persembahkan Emas Ke-87 SEA Games 2025 untuk Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |17:26 WIB
Atlet berkuda Indonesia, Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

CHONBURIKontingen Indonesia kembali menambah koleksi medali emas di ajang SEA Games 2025 melalui performa gemilang di cabang olahraga berkuda. Kepastian ini didapat setelah Brayen Nathan Brata Coolen sukses menempati podium tertinggi pada nomor jumping perorangan, Jumat (19/12/2025) sore WIB, yang sekaligus menabah raihan emas Indonesia menjadi 87 keping.

Berlaga di Thai Polo & Equestrian Club Pattaya, Chonburi, Thailand, Brayen tampil memukau dengan penguasaan rintangan yang hampir sempurna. Ketangkasannya dalam menunggangi kuda di arena internasional tersebut berhasil mengungguli catatan waktu dan poin para rival dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Indonesia berhasil mencetak all-Indonesian final di papan atas klasemen nomor tersebut. Medali perak jatuh ke tangan rekan senegaranya, Arserl Rizki Brayudha, yang membuktikan bahwa kualitas atlet berkuda tanah air sangat kompetitif dan mendominasi jalannya lomba.

1. Konsistensi Prestasi Cabor Berkuda

Keberhasilan Brayen ini sekaligus mempertegas dominasi kontingen Merah Putih di arena equestrian. Hingga saat ini, cabang olahraga berkuda tercatat telah menyumbangkan total dua medali emas bagi Indonesia sepanjang SEA Games 2025, setelah sebelumnya emas pertama diraih melalui nomor show jumping beregu campuran.

Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)
Brayen Brata-Coolen. (Foto: Kemenpora)

Emas yang dipersembahkan oleh Brayen merupakan keping emas ketujuh yang berhasil dikumpulkan oleh delegasi Indonesia khusus pada hari Jumat ini. Tren positif dari berbagai cabang olahraga di pengujung turnamen ini terus memantapkan posisi Indonesia di jajaran atas perolehan medali keseluruhan.

 

