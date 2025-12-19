SEA Games 2025: Indonesia Segel Emas Ke-86 Lewat Perahu Naga

RAYONG – Tim perahu naga Indonesia sukses menambah pundi-pundi medali emas bagi Kontingen Merah Putih dalam ajang SEA Games 2025 pada Jumat (19/12/2025). Kemenangan di nomor standard boat 500m campuran ini membuat posisi Indonesia semakin kukuh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total koleksi 86 medali emas.

Emas tambahan tersebut diraih setelah tim Indonesia tampil dominan di The Royal Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Thailand. Kecepatan para atlet Indonesia tak terbendung sejak awal perlombaan, memastikan lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di arena air.

Pada ronde pertama, skuad Merah Putih mencatatkan waktu 1 menit 51,256 detik. Tren positif ini berlanjut ke ronde kedua, di mana Indonesia kembali menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 52,826 detik, mengungguli para pesaing terberatnya.

1. Dominasi di Atas Tuan Rumah dan Vietnam

Hasil impresif tersebut memastikan tim perahu naga campuran Indonesia berhak naik ke podium tertinggi untuk menerima medali emas. Sementara itu, medali perak harus puas dibawa pulang oleh tuan rumah Thailand, dan medali perunggu diamankan oleh tim Vietnam.

Tim Perahu Naga Indonesia. (Foto: Kemenpora)

Kemenangan dari sektor perahu naga campuran ini merupakan medali emas ke-6 yang berhasil dikumpulkan Indonesia sepanjang hari ini saja. Secara keseluruhan, perolehan ini menggenapkan koleksi medali emas Kontingen Indonesia menjadi 86 keping selama perhelatan SEA Games 2025.

Pencapaian ini membuktikan bahwa Kontingen Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpora. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Tim Merah Putih hanya dibebani target untuk membawa pulang 80 keping medali emas.