Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |17:29 WIB
Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam, bak Bumi dan Langit?
Kontingen Indonesia dan Vietnam di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ADU perolehan sementara medali emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Ya, kiprah manis ditunjukkan sejumlah negara di SEA Games 2025. Di antaranya ada Indonesia dan juga Vietnam. Mereka pun bersaing sengit di sejumlah cabang olahraga (cabor) dan juga papan klasemen perolehan medali.

Kini, menarik menilik serba-serbi soal kiprah dari Indonesia dan Vietnam, termasuk perolehan medali emasnya. Meski ajang SEA Games masih berlangsung dengan memasuki hari terakhir perlombaan hari ini, tetap menarik menilik perolehan medali sementara kedua tim.

Berikut Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam:

1. Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia

Tim Tenis Beregu Putra Indonesia meraih emas di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi)

Di SEA Games 2025, Indonesia berkiprah ciamik. Bahkan, target 80 medali emas sudah dipenuhi kontingen Indonesia sejak kemarin.

Belum puas, pundi-pundi medali emas Indonesia terus bertambah hari ini. Sejak pukul 16.00 WIB, sudah ada 86 medali emas yang diraih kontingen Tanah Air.

Selain 86 emas, ada 103 medali perak dan 117 medali perunggu yang juga sudah diraih. Sehingga total, kontingen Indonesia sudah meraih 306 medali di SEA Games 2025.

Dengan raihan medali itu, Indonesia menempati posisi kedua di klasemen. Pundi-pundi medali Indonesia masih berpotensi bertambah karena wakil di sejumlah cabor masih bertanding hari ini, termasuk futsal dan juga voli.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190896/brayen_brata_coolen-P05f_large.jpg
Dominasi di Arena Equestrian, Brayen Brata Coolen Persembahkan Emas Ke-87 SEA Games 2025 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/36/3190883/timnas_basket_putra_indonesia-MH6S_large.jpg
Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2025: Menang 80-68, Derrick Michael Cs Rebut Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190876/tim_perahu_naga_indonesia-V7A4_large.jpg
SEA Games 2025: Indonesia Segel Emas Ke-86 Lewat Perahu Naga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190860/timnas_voli_putra_indonesia-BHQD_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Final SEA Games 2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190827/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-7FvQ_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 19 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Raih 84 Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/43/3190818/rizky_juniansyah-gPoj_large.jpg
Kisah Menyentuh Rizki Juniansyah Dedikasikan Medali Emas SEA Games 2025 untuk Almarhum Ayah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement