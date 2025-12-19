Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam, bak Bumi dan Langit?

Kontingen Indonesia dan Vietnam di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

ADU perolehan sementara medali emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu jauh bak bumi dan langit?

Ya, kiprah manis ditunjukkan sejumlah negara di SEA Games 2025. Di antaranya ada Indonesia dan juga Vietnam. Mereka pun bersaing sengit di sejumlah cabang olahraga (cabor) dan juga papan klasemen perolehan medali.

Kini, menarik menilik serba-serbi soal kiprah dari Indonesia dan Vietnam, termasuk perolehan medali emasnya. Meski ajang SEA Games masih berlangsung dengan memasuki hari terakhir perlombaan hari ini, tetap menarik menilik perolehan medali sementara kedua tim.

Berikut Adu Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia dengan Vietnam:

1. Perolehan Sementara Medali Emas SEA Games 2025 Indonesia

Di SEA Games 2025, Indonesia berkiprah ciamik. Bahkan, target 80 medali emas sudah dipenuhi kontingen Indonesia sejak kemarin.

Belum puas, pundi-pundi medali emas Indonesia terus bertambah hari ini. Sejak pukul 16.00 WIB, sudah ada 86 medali emas yang diraih kontingen Tanah Air.

Selain 86 emas, ada 103 medali perak dan 117 medali perunggu yang juga sudah diraih. Sehingga total, kontingen Indonesia sudah meraih 306 medali di SEA Games 2025.

Dengan raihan medali itu, Indonesia menempati posisi kedua di klasemen. Pundi-pundi medali Indonesia masih berpotensi bertambah karena wakil di sejumlah cabor masih bertanding hari ini, termasuk futsal dan juga voli.