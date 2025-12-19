Dramatis! Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia Bungkam Malaysia demi Segel Emas Ke-88 SEA Games 2025

BANGKOK – Timnas hoki indoor putra Indonesia sukses menambah koleksi medali emas Kontingen Merah Putih dalam ajang SEA Games 2025 melalui laga final yang sangat menegangkan melawan Malaysia, Jumat (19/12/2025). Kemenangan ini memastikan posisi Indonesia semakin perkasa di klasemen dengan total perolehan 88 medali emas.

Duel sengit ini tersaji di Wet 1 Hall Thai-Japan Sports Centre, Bangkok, di mana Indonesia berhasil menyudahi perlawanan rival abadi Malaysia dengan skor tipis 4-4 (2-0). Keberhasilan ini sekaligus mengukuhkan dominasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara pada cabang olahraga (cabor) tersebut.

Hasil ini membuat Malaysia harus puas membawa pulang medali perak setelah gagal meredam agresivitas pemain Indonesia di menit-menit krusial. Sementara itu, medali perunggu bersama di nomor putra ini jatuh ke tangan tim Singapura dan tuan rumah Thailand.

1. Pertahankan Status Juara Bertahan

Prestasi gemilang ini merupakan bukti konsistensi tim hoki indoor putra Indonesia yang berhasil mempertahankan gelar juara. Pada edisi SEA Games 2023 sebelumnya, skuad Garuda juga sukses naik ke podium tertinggi, sebuah catatan impresif yang terus berlanjut hingga tahun ini di Thailand.

Timnas Hoki Indoor Putra Indonesia raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Raihan emas dari cabang hoki ini semakin memperjauh jarak pencapaian Indonesia dari target awal yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemenpora. Sebagaimana diketahui, Tim Merah Putih awalnya hanya dipatok untuk meraih 80 keping medali emas dalam ajang multievent dua tahunan ini.

Hingga saat ini, Kontingen Indonesia secara total telah mengemas 88 medali emas, 98 perak, dan 107 perunggu. Koleksi medali tersebut masih sangat mungkin bertambah mengingat masih ada beberapa pertandingan dari cabang olahraga lain yang memasuki babak final.