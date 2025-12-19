Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Biliar Indonesia Berprestasi di SEA Games 2025, Annabella dan Emilia Putri Dedikasikan Medali Perak untuk Almarhum Ayah

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |09:21 WIB
Annabella Putri Yohanna dan Emilia Putri Rahmanda mempersembahkan medali perak di SEA Games 2025 untuk almarhum ayahnya (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
TANGERANG – Annabella Putri Yohanna dan Emilia Putri Rahmanda sukses membantu cabang olahraga (cabor) biliar berprestasi di SEA Games 2025. Kakak-beradik itu mempersembahkan medali perak yang diraihnya untuk almarhum ayahanda tercinta.

Tim biliar Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan di SEA Games Thailand 2025. Tim yang diasuh oleh PB POBSI itu berhasil membawa pulang dua medali perak dan empat perunggu. 

1. Kakak-Beradik

Annabella Putri Yohana dan Emilia Putri Rahmanda meraih medali perak di SEA Games 2025 (Foto: POBSI)
Dua perak didapat dari nomor women's snooker team dan 6 red snooker women's team. Keduanya diwakili oleh Annabella dan Emilia. 

Annabella mengatakan sangat senang meski hanya bisa meraih medali perak. Prestasi ini sangat berarti karena ini merupakan penampilan debutnya di ajang SEA Games. 

"Untuk hari pertama, dan nomor pertama itu kami mendapatkan perak, ketemu Thailand kami syukuri," kata Annabella kepada Okezone di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dikutip Jumat (19/12/2025).

"Dan yang kedua kami di final ketemu Thailand lagi, kejadian lagi (kalah), skor final-final ini sebenarnya kami bisa meraih medali emas, tetapi ya takdir berkata lain. Kami adik-kakak, pengalaman pertama, mengikuti SEA Games," sambungnya. 

 

