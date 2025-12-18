Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kompak Takluk di Laga Kedua

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |22:11 WIB
BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie dan Fajar/Fikri Kompak Takluk di Laga Kedua
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
HANGZHOU – Hasil kurang memuaskan harus diterima wakil Indonesia dalam lanjutan fase grup BWF World Tour Finals 2025. Tunggal putra Jonatan Christie dipaksa menyerah oleh Anders Antonsen, sementara ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri juga harus mengakui keunggulan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Jonatan Christie harus mengakui ketangguhan tunggal putra Denmark tersebut dalam laga kedua Grup A. Jonatan kalah dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (18/12/2025) malam WIB.

1. Pertarungan Sengit Jonatan Christie

Kedua pemain sebenarnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran angka yang sangat ketat pada awal gim pertama hingga kedudukan imbang 6-6. Namun, momentum mulai berpihak pada lawan saat Jonatan tertinggal 9-11 di interval gim pertama.

Meski Jonatan berusaha bangkit setelah jeda untuk mengejar ketertinggalan, Antonsen tampil sangat solid dan tetap mampu mempertahankan keunggulan 16-13. Pada akhirnya, perjuangan Jonatan di gim pertama harus berakhir dengan kekalahan 16-21.

Memasuki gim kedua, Jonatan Christie terlihat semakin kesulitan untuk mengembangkan pola permainannya. Pemain kelahiran Jakarta tersebut terus berada di bawah tekanan dan langsung tertinggal 3-6 dari Antonsen hingga akhirnya gagal membalikkan keadaan.

Jonatan Christie
Jonatan Christie

2. Fajar/Fikri Takluk

Hasil pahit juga dialami Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di Grup B setelah dibungkam oleh Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty melalui pertarungan tiga gim. Mereka kalah dengan skor 11-21, 21-16, dan 11-21 di arena yang sama pada Kamis malam WIB.

 

