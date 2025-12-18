Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Akui Keunggulan Kim/Seo

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus menelan pil pahit setelah ditaklukkan unggulan Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, dalam dua gim langsung dengan skor 20-22 dan 17-21.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam laga lanjutan Grup A BWF World Tour Finals 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Hangzhou Olympics Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Kamis (18/12/2025) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Kim/Seo tampil agresif sejak gim pertama dimulai. Laga antara kedua pasangan berjalan sangat ketat karena mereka saling bergantian mencetak poin.

Kim/Seo sempat memegang kendali permainan dan unggul tipis atas Sabar/Reza dengan skor 10-8. Sabar/Reza pun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan guna membalikkan keadaan.

Namun, Sabar/Reza akhirnya harus mengakui ketangguhan lawan pada gim pembuka ini. Mereka takluk dengan skor tipis 20-22 setelah melalui perebutan poin yang dramatis.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Sabar/Reza mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di gim sebelumnya. Hal itu ditandai dengan keberhasilan mereka mendulang poin demi poin dengan cukup mudah dari Kim/Seo.

Sabar/Reza bahkan sempat unggul jauh 7-2 atas lawan. Namun, selisih skor yang lebar tersebut justru memicu perlawanan lebih ketat dari Kim/Seo yang mulai menemukan ritme permainan mereka.