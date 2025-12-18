Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Akui Keunggulan Kim/Seo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |13:54 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sabar/Reza Akui Keunggulan Kim/Seo
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, harus menelan pil pahit setelah ditaklukkan unggulan Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, dalam dua gim langsung dengan skor 20-22 dan 17-21.

Pertemuan kedua pasangan ini tersaji dalam laga lanjutan Grup A BWF World Tour Finals 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Hangzhou Olympics Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, pada Kamis (18/12/2025) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza dan Kim/Seo tampil agresif sejak gim pertama dimulai. Laga antara kedua pasangan berjalan sangat ketat karena mereka saling bergantian mencetak poin.

Kim/Seo sempat memegang kendali permainan dan unggul tipis atas Sabar/Reza dengan skor 10-8. Sabar/Reza pun berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan guna membalikkan keadaan.

Namun, Sabar/Reza akhirnya harus mengakui ketangguhan lawan pada gim pembuka ini. Mereka takluk dengan skor tipis 20-22 setelah melalui perebutan poin yang dramatis.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Memasuki gim kedua, Sabar/Reza mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di gim sebelumnya. Hal itu ditandai dengan keberhasilan mereka mendulang poin demi poin dengan cukup mudah dari Kim/Seo.

Sabar/Reza bahkan sempat unggul jauh 7-2 atas lawan. Namun, selisih skor yang lebar tersebut justru memicu perlawanan lebih ketat dari Kim/Seo yang mulai menemukan ritme permainan mereka.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/40/3190604/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-JU1O_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW dan Jafar/Felisha Sama-Sama Kalah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190536/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Vj7A_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Tampil Menggila, Sabar/Reza Sikat Ganda Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190519/fajar_alfian_bersama_shohibul_fikri-g53A_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sengit, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190511/jafar_hidayatullah_bersama_felisha_alberta-gkoD_large.jpg
4 Negara yang Kirim Pemain Terbanyak di BWF World Tour Finals 2025, Nomor 1 Turunkan 9 Wakil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190419/jonatan_christie_kalah_dari_kunlavut_vitidsarn_di_laga_pertama_grup_a_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-pYFh_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Tak Berkutik di Tangan Kunlavut Vitidsarn!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/40/3190391/putri_kw_kalah_dari_an_se_young_di_laga_pertama_bwf_world_tour_finals_2025_putrikw20-P5fD_large.jpg
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Tumbang dari An Se-young, Jafar/Felisha Ditaklukkan Jagoan China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement