HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sengit, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |21:00 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Sengit, Fajar Alfian/Shohibul Fikri Kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus menelan pil pahit pada laga pembuka Grup B BWF World Tour Finals 2025. Menghadapi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Fajar/Fikri takluk dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor tipis 24-22, 18-21, dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Pertarungan sengit langsung tersaji sejak awal gim pertama di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (17/12/2025) malam WIB. Meski sempat tertinggal 4-8 dari anak didik pelatih asal Indonesia, Herry Iman Pierngadi, Fajar/Fikri menunjukkan mental baja dengan mencetak lima poin beruntun hingga berbalik unggul 11-9 di interval.

Usai jeda, tensi pertandingan semakin memanas saat kedua pasangan saling kejar angka hingga kedudukan 18-18. Fajar/Fikri sempat mencapai game point lebih dulu di angka 20-18, namun Aaron/Soh berhasil memaksakan deuce.

Melalui perjuangan ekstra, pasangan Merah Putih akhirnya mengamankan gim pertama dengan kemenangan dramatis 24-22.

Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri
Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri sebenarnya memulai laga dengan sangat baik lewat keunggulan 7-3. Sayangnya, fokus mereka perlahan goyah hingga Aaron/Soh mampu menyamakan skor menjadi 9-9 dan berbalik unggul 11-9 di interval.

 

