HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Tampil Menggila, Sabar/Reza Sikat Ganda Malaysia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |22:08 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Tampil Menggila, Sabar/Reza Sikat Ganda Malaysia
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses mengawali kampanye mereka di BWF World Tour Finals 2025 dengan hasil gemilang. Menghadapi wakil Malaysia, Man Wei Chong/Kai Wun Tee, pasangan non-Pelatnas ini menang dua gim langsung dengan skor ketat 23-21 dan 21-19.

Hasil ini menjadi modal yang sangat krusial bagi Sabar/Reza untuk mengamankan tiket menuju babak semifinal. Pada pertandingan kedua Grup A mendatang, tantangan berat sudah menanti karena mereka dijadwalkan menantang unggulan Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

Jalannya Pertandingan

Pertarungan sengit langsung tersaji sejak peluit pertama dibunyikan di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Rabu (17/12/2025) malam WIB. Sabar/Reza tampil percaya diri dan mampu keluar dari tekanan awal untuk memimpin 8-6, hingga akhirnya menutup interval gim pertama dengan keunggulan 11-8.

Sabar Reza
Sabar Reza

Setelah jeda, intensitas permainan meningkat drastis saat pasangan Malaysia mencoba bangkit. Meski Sabar/Reza sempat memperlebar jarak menjadi 18-15, Man/Tee berhasil memaksakan deuce pada kedudukan 20-20.

Namun, ketenangan Sabar/Reza di poin kritis terbukti lebih unggul sehingga sukses mengamankan gim pertama dengan skor 23-21.

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
