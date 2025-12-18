Hasil BWF World Tour Finals 2025: Putri KW dan Jafar/Felisha Sama-Sama Kalah Lagi

Putri KW dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sama-sama menelan kekalahan di partai kedua fase grup BWF World Tour Finals 2025 (Foto: X/@INABadminton)

HANGZHOU – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sama-sama menelan kekalahan di partai kedua fase grup BWF World Tour Finals 2025. Peluang mereka lolos ke fase gugur pun menipis.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Hangzhou Olympics Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada Kamis (18/12/2025) pagi WIB. Putri bermain lebih dulu menghadapi jagoan bulu tangkis Jepang, Akane Yamaguchi.

Putri berupaya untuk mencuri keunggulan dengan pukulan menyilang sejak awal gim pertama. Yamaguchi terlihat cukup kesulitan menghadapi strategi pemain Indonesia tersebut. Tetapi, jagoan bulu tangkis Jepang itu memimpin dengan taktik pukulan smash keras.

Mendekati jeda interval gim pertama, Putri terus mengejar ketertinggalan. Walau begitu, Yamaghuci menjaga jarak dengan bermain dekat dengan net. Pada jeda interval gim pertama, ia unggul 11-9.

Selepas rehat, Putri melancarkan serangan masif meski masih tertinggal. Yamaguchi kehilangan banyak poin. Dalam beberapa kesempatan, tunggal putri Jepang itu juga kehilangan poin karena gagal menyambut smash keras.

Pada akhirnya, Putri berhasil mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 24-22. Memasuki gim kedua, Yamaguchi mengawali pertandingan dengan permainan agresif.

Smash keras yang dikombinasikan dengan permainan cepat membuat Putri kewalahan. Pada jeda interval gim kedua, ia kembali tertinggal dengan skor 8-11. Setelah itu, Yamaguchi berupaya mempertahankan keunggulan.

Jawara Jepang Open 2024 itu akhirnya berhasil mengantisipasi serangan beruntun dari Putri. Akhirnya, Yamaguchi berhasil memenangkan pertandingan gim kedua dengan skor tipis 21-19.

Pada gim penentuan, Putri kewalahan menghadapi permainan agresif dari Yamaguchi. Alhasil, tunggal putri Indonesia itu kalah dalam waktu cepat dengan skor 13-21.