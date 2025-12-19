Kisah Menyentuh Rizki Juniansyah Dedikasikan Medali Emas SEA Games 2025 untuk Almarhum Ayah

CHIANG MAI — Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, mendedikasikan medali emas SEA Games 2025 untuk almarhum ayahnya. Rizki mengatakan, sang ayah merupakan sosok yang mengenalkannya kepada cabang olahraga (cabor) angkat besi.

Diketahui, Rizki Juniansyah kembali menegaskan dominasinya di Asia Tenggara. Tampil di kelas 79 kilogram, dia meraih medali emas SEA Games 2025 Thailand sekaligus memecahkan rekor dunia angkatan clean and jerk serta total angkatan.

1. Pecah Rekor

Rizki mencatat clean and jerk 205 kilogram dan snatch 160 kilogram. Dengan total angkatan itu, Rizki berhasil merebut medali emas di SEA Games Thailand 2025. Tak hanya itu, dia mencatat dua rekor sekaligus.

Rekor pertama diraih di clean and jerk sebagai angkatan terberat, sementara total angkatannya juga meraih rekor serupa. Raihan itu menjadi kontribusi penting yang menandai medali emas ke-50 bagi kontingen Indonesia di ajang multi-event Asia Tenggara itu.

Keunggulan Rizki tak terbendung. Total angkatannya mengungguli rekan senegaranya Muhammad Erry Hidayat yang meraih perak dengan total 336 kilogram, serta lifter tuan rumah Natthawut Suepsuan yang membawa pulang perunggu dengan total 335 kilogram.

“Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur. Ini adalah medali ketiga saya di SEA Games. Pada 2021 saya meraih perak, dan di 2023 Kamboja kemarin saya meraih emas," ujar Rizki kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis 18 Desember 2025.