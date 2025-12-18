Nurisa Dian Ashrifah Berjaya di Panahan, Indonesia Kini Koleksi 77 Medali Emas SEA Games 2025

BANGKOK – Laju Kontingen Indonesia dalam perburuan medali SEA Games 2025 kian tak terbendung dengan kini total telah mengumpulkan 77 medali emas. Kepastian tersebut didapat setelah cabang olahraga (cabor) panahan sukses menyumbangkan tambahan satu keping emas untuk Merah Putih.

Pahlawan kemenangan tersebut adalah Nurisa Dian Ashrifah. Pemanah andalan Indonesia ini menyuguhkan performa yang sangat impresif dalam laga final yang berlangsung di Football Field 1, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Thailand, pada Kamis (18/12/2025) siang WIB.

1. Dominasi Nurisa di Nomor Compound Individual

Nurisa Dian turun bertanding di nomor compound women's individual. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia berhasil mengatasi perlawanan sengit wakil Singapura yang harus puas di posisi kedua, serta atlet Malaysia yang menempati peringkat ketiga.

Berkat tambahan prestasi ini, Kontingen Indonesia hingga kini secara keseluruhan telah mengamankan 77 medali emas, 88 perak, dan 96 perunggu. Koleksi medali ini diprediksi akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025 mendatang.

Nurisa Dian Ashrifah. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

2. Dekati Target 80 Medali Emas

Pencapaian ini membuat Indonesia semakin dekat dengan target 80 medali emas yang dipatok oleh pemerintah. Seluruh cabang olahraga kini tengah bahu-membahu dan berjuang ekstra keras di sisa kompetisi untuk mewujudkan target besar tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar Rp1 miliar bagi setiap peraih medali emas di SEA Games 2025. Guyuran bonus ini merupakan bentuk apresiasi nyata atas dedikasi dan perjuangan para atlet yang telah sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

(Rivan Nasri Rachman)