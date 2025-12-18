Advertisement
SPORT LAIN

Tim Perahu Naga Indonesia Rebut Medali Emas Ke-78 di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |16:09 WIB
Tim Perahu Naga Indonesia Rebut Medali Emas Ke-78 di SEA Games 2025
Tim Perahu Naga Indonesia sumbang medali emas SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

RAYONG - Tim Indonesia semakin kukuh di papan atas klasemen SEA Games 2025 setelah cabang olahraga (cabor) perahu naga sukses menyumbangkan medali emas ke-78. Capaian ini membuat skuad Merah Putih kini hanya terpaut dua keping emas lagi untuk memenuhi target 80 medali emas yang dicanangkan oleh Kemenpora.

Tambahan prestasi membanggakan ini lahir dari nomor standard boat 200m campuran. Tim perahu naga campuran Indonesia tampil sangat impresif saat berlaga di The Royal Navy Rowing and Canoeing Training Center, Rayong, Thailand, pada Kamis (18/12/2025) sore WIB.

1. Catatan Waktu Gemilang di Dua Ronde

Pada ronde pertama, skuad Merah Putih berhasil membukukan catatan waktu 43,383 detik. Konsistensi performa kembali ditunjukkan pada ronde kedua, di mana Indonesia kembali menjadi yang tercepat dengan mempertajam catatan waktu menjadi 42,706 detik.

Melalui keunggulan tersebut, tim perahu naga campuran Indonesia berhak berdiri di podium tertinggi untuk menerima medali emas. Sementara itu, medali perak jatuh ke tangan tuan rumah Thailand, dan medali perunggu diamankan oleh tim Myanmar.

Tim Perahu Naga Indonesia. (Foto: Kemenpora)
Tim Perahu Naga Indonesia. (Foto: Kemenpora)

2. Menuju Target 80 Emas

Emas dari nomor standard boat campuran ini merupakan medali emas ke-6 yang berhasil dipanen kontingen Indonesia sepanjang hari Kamis (18/12/2025). Secara akumulatif, ini menjadi medali emas ke-78 bagi tim Indonesia dalam ajang SEA Games edisi ke-33 ini.

 

Telusuri berita Sport lainnya
