Kisah Edgar Xavier Marvelo, Putuskan Pensiun Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025

KISAH Edgar Xavier Marvelo menarik diulas. Atlet wushu andalan Indonesia ini putuskan pensiun usai meraih medali emas di SEA Games 2025.

Edgar sukses besar di SEA Games. Dia meraih medali emas dalam tiga edisi beruntun, yakni 2019, 2023, dan 2025.

1. Sukses Besar di SEA Games

Edgar memang sangat luar biasa setiap tampil di perhelatan pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara itu. Atlet berusia 27 tahun itu membuktikan kegigihannya dalam setiap latihan dan turun bertanding.

Di SEA Games 2025, Edgar tampil apik pada perlombaan yang berlangsung di The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi, Thailand, Minggu 14 Desember 2025 pagi WIB. Atlet berusia 26 tahun itu menjadi yang terbaik dari sembilan rivalnya di nomor tersebut.

Edgar merebut medali emas dengan mengemas total skor 29.349. Peraih medali perak didapat oleh atlet Indonesia lainnya, yakni Seraf Naro Siregar, sedangkan untuk perunggu didapat atlet asal Malaysia Clement Su Wei Ting.

Ini jadi medali emas keempat Edgar di SEA Games. Sebelumnya, dia meraih 2 medali emas di SEA Games 2019 pada nomor pertandingan Doashu+Gunshu dan Duilian. Lalu, pada SEA Games 2023, dia meraih medali emas di nomor pertandingan Changquan.

2. Pensiun

Edgar pun putuskan pensiun usai meraih medali emas SEA Games 2025. Dia menceritakan bahwa sudah mempertimbangkan dengan matang keputusannya untuk pensiun, meskipun masih muda. Saat ini, prioritas utamanya adalah untuk keluarga kecilnya.

"Fokus untuk, karena istri sedang hamil. Jadi, nanti bulan Maret ketika istri lahiran, fokus untuk mengurus keluarga dulu. Untuk ke depannya nanti dilihat kondisinya," kata Edgar di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa 16 Desember 2025.

"Ya, itu sih pertimbangan pertama ya pasti keluarga sih, karena prioritas pasti berubah. Dan ini akan menjadi kelahiran anak pertama saya juga. Jadi saya dilahirkan di keluarga yang saya dari kecil itu selalu ada buat saya. Saya ingin melakukan hal yang sama untuk anak dan keluarga saya," tambahnya.