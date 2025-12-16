Jelang BWF World Tour Finals 2025, Putri KW Sabet Penghargaan Busana Terbaik!

PEBULU tangkis andalan tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menyabet penghargaan busana terbaik menjelang turnamen pamungkas BWF World Tour Finals 2025. Putri KW mendapatkan penghargaan itu di acara Gala Dinner & Player of The Year Ceremony yang digelar di Hangzhou, China pada Senin 15 Desember 2025 waktu setempat.

BWF memang menggelar acara Gala Dinner dan pemberian penghargaan kepada pemain terbaik pada tahun ini. Dalam acara tersebut, Putri KW tampil menawan dengan mengenakan busana kombinasi warna biru dan putih.

Putri KW sabet busana terbaik jelang BWF World Tour Finals 2025. (Foto: YouTube BWF)

Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten, itu memenangkan penghargaan busana terbaik untuk kategori putri. Sementara itu, kategori penghargaan busana terbaik untuk putra didapatkan pebulu tangkis asal India, Satwiksairaj Rankireddy. Kedua pemenang kemudian berfoto bersama Presiden BWF, Khunying Patama Leeswadtrakul, atau dikenal dengan ‘Madam Khunying’

1. Senyuman Manis Putri KW

Putri KW pun melempar senyum khasnya dari atas panggung Gala Dinner & Player of The Year Ceremony BWF 2025. Penghargaan ini bisa menjadi motivasi Putri KW sebelum tampil di turnamen pamungkas BWF WTF 2025.

Ia akan menjadi satu-satunya wakil Indonesia dari sektor tunggal putri di turnamen tersebut. Putri KW akan berhadapan dengan An Se Young (Korea Selatan), Akane Yamaguchi (Jepang), dan Tomoka Miyazaki (Jepang) yang tergabung dalam Grup A BWF WTF 2025.

Sementara di Grup B, ada Wang Zhi Yi (China), Han Yue (China), Pornpawee Chochuwong (Thailand), dan Ratchanok Intanon (Thailand). Putri KW diharapkan bisa menampilkan yang terbaik di turnamen tersebut.