Biliar Indonesia Ukir Sejarah, Snooker Putri Raih Medali Perak di SEA Games 2025

Tim snooker putri Indonesia menorehkan sejarah pada SEA Games 2025 (Foto: POBSI)

JAKARTA - Tim snooker putri Indonesia menorehkan sejarah pada SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Pasalnya, Annabella Putri Yohana dan Emilia Putri Rahmanda sukses meraih medali perak pada nomor Women Snooker Team!

Prestasi ini menjadi pencapaian perdana karena Indonesia baru pertama kali menurunkan wakil di nomor tersebut. Tak pelak, Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengapresiasi keberhasilan tersebut.

1. Hasil Persiapan Terencana

Menurut Fadil, keberhasilan Annabella dan Emilia merupakan hasil dari persiapan terencana yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Program latihan intensif, sparing, dan try out ke luar negeri disebut berperan penting dalam mengasah kesiapan para atlet.

“Bangga sekali. Ini pertama kali Indonesia turun pada nomor Women Snooker Team dan langsung bisa meraih perak. Latihan, sparing, try out luar negeri, dan atmosfer tim memengaruhi semuanya,” ujar Fadil dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

POBSI mendampingi penuh proses persiapan atlet sejak awal. Fadil menjelaskan dukungan mencakup perencanaan program, seleksi, fasilitas latihan, pemusatan latihan nasional (pelatnas), hingga keberangkatan menuju SEA Games.

“POBSI membantu mulai dari perencanaan, seleksi, fasilitas, pelatnas, sampai keberangkatan,” tegas Fadil.