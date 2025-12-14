Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Raih Perak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |14:06 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Raih Perak
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menyumbangkan medali perak untuk Kontingen Indonesia (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menyumbangkan medali perak untuk Kontingen Indonesia. Mereka kalah di final cabang olahraga (cabor) bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan melawan Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, 16-21, 21-19, dan 17-21.

Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Minggu (14/12/2025) siang WIB, Febriana/Meilysa langsung mendapat tekanan dari ganda putri Malaysia. Pearly/Thinaan cukup nyaman mencuri poin hingga unggul 6-2.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Ana/Trias cukup kesulitan mengembangkan permainannya. Alhasil, ganda putri Indonesia itu tertinggal dari Pearly/Thinaah di interval gim pertama dengan skor 11-6.

Usai jeda, Ana/Trias terlihat menemuka pola permainannya. Mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 16-15. Tapi sayangnya, Pearly/Thinaah berhasil bangkit dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Di gim kedua, Pearly/Thinaah kembali mendominasi permainan. Pasangan Malaysia itu cukup mudah mencuri poin dari Ana/Trias hingga unggul telak 7-1.

Ganda putri anyar Malaysia itu pun unggul telak 11-5 di interval gim pertama. Ana/Trias mencoba bangkit usai jeda. Mereka sukses menyamakan kedudukan menjadi 15-15.

 

