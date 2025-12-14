Hasil SEA Games 2025: Cabor Menembak Raih Emas Lagi, Indonesia Kumpulkan 34 Medali!

BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) menembak kembali meraih medali emas di SEA Games 2025. Ini merupakan kepingan ke-34 untuk Kontingen Indonesia!

Kali ini, emas dipersembahkan oleh Tim beregu putra di nomor 10m air pistol beregu putra. Pertandingan final itu digelar di Sports Authority of Thailand, Bangkok, Minggu (14/12/2025).

Tim beregu putra Indonesia diperkuat oleh Muhammad Iqbal Raia Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana. Mereka tampil apik dan berhasil membukukan poin tertinggi setelah enam seri.

Akumulasi poin ketiga petembak Indonesia itu sukses membawanya merebut medali emas. Untuk medali perak diraih oleh Vietnam, dan perunggu didapat tim beregu putra Filipina. Sementara tuan rumah Thailand harus puas menempati posisi keempat.

Tambahan emas ini menjadi medali emas ke-34 untuk Tim Indonesia. Skuad Merah Putih terus memanen medali emas pada hari ini.