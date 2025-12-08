Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ditargetkan Raih 3 Emas, Kontingen Biliar Indonesia Punya Modal Bagus Berjaya di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |02:05 WIB
Ditargetkan Raih 3 Emas, Kontingen Biliar Indonesia Punya Modal Bagus Berjaya di SEA Games 2025
Kontingen biliar Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Aziz Indra/iNews Media Group)
A
A
A

ATLET biliar Indonesia, Annabella Putri Yohana, menilai timnya sudah punya modal bagus untuk berjaya di SEA Games 2025. Pasalnya, persiapan timnya sudah cukup baik untuk mentas di SEA Games 2025.

Annabella pun sangat optimistis dapat meraih hasil maksimal. Tim biliar Indonesia sendiri diketahui ditargetkan meraih 3 medali emas di SEA Games 2025.

Kontingen biliar Indonesia untuk SEA Games 2025

1. Target 3 Emas

Kontingen biliar Indonesia dibebani target tiga medali emas oleh pemerintah di SEA Games 2025. Prestasi tertinggi kontingen Indonesia adalah meraih dua medali emas pada edisi 2013.

Annabella Putri Yohana mengatakan kontingen Indonesia begitu serius menyiapkan diri untuk bersaing di SEA Games 2025. Pasalnya, timnya ingin berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan, meskipun diakui hal itu tidak akan mudah.

"Untuk proses kita latihan cukup baik karena Senin sampai Sabtu kita latihan pagi sampai sore. Itu latihan fisik maupun mental dan teknis," ujar Annabella Putri Yohana.

 

Halaman:
1 2
