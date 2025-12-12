Advertisement
SPORT LAIN

Lewat Palang Tunggal Senam Artistik, Abiyu Rafi Rebut Medali Emas Ke-15 Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:36 WIB
Lewat Palang Tunggal Senam Artistik, Abiyu Rafi Rebut Medali Emas Ke-15 Indonesia di SEA Games 2025
Atlet senam artistik, Abiyu Rafi. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

PATHUM THANI - Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Kali ini, cabang olahraga (cabor) senam artistik berhasil menyumbang medali emas ke-15 melalui aksi memukau Abiyu Rafi di nomor palang tunggal putra.

1. Dominasi Abiyu Rafi

Abiyu Rafi tampil gemilang dalam laga yang digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Thailand, Jumat (12/12/2025) sore WIB. Pesenam artistik Indonesia ini sukses mengungguli rival-rivalnya dengan total poin tertinggi, yaitu 13.400.

Dalam nomor tersebut, Abiyu Rafi mengalahkan atlet tuan rumah, Weerapat Chuaisom, yang harus puas meraih medali perak. Sementara itu, medali perunggu berhasil diraih oleh atlet asal Vietnam, Dinh Phuong Thanh.

Emas dari Abiyu Rafi ini menjadi medali emas pertama yang diraih Kontingen Indonesia dari cabor senam artistik di SEA Games 2025, sekaligus menjadi medali emas ke-15 untuk skuad Merah Putih.

Abiyu Rafi. Foto: PON XX Papua 2021

Pada hari yang sama, cabor lain juga sudah menunjukkan tajinya, di mana sebelumnya judo juga meraih satu medali emas dari Dinny Febriany di nomor 57kg putri. Sejumlah cabor lain yang telah menyumbang emas termasuk atletik, bulu tangkis, renang, balap sepeda, taekwondo, kano (canoe), basket, hingga petanque.

 

