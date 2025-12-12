Medali Emas Ke-14 Indonesia di SEA Games 2025: Dinny Febriany Bawa Judo Berjaya

SONGKHLA – Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di SEA Games Thailand 2025. Kali ini, medali emas ke-14 berhasil disumbangkan dari cabang olahraga (cabor) judo, setelah Dinny Febriany tampil dominan dan sukses menaklukkan wakil Filipina di babak final.

1. Sumbangan Emas Perdana dari Judo

Dinny Febriany memastikan medali emas tersebut setelah mengalahkan Joemari-Heart Rafael dari Filipina dalam laga final yang berlangsung di Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand, Jumat (12/12/2025).

Dinny meraih kejayaan pada kategori Women’s -57 Kg. Prestasi ini sekaligus menjadi medali emas pertama yang disumbangkan oleh cabor judo untuk kontingen Indonesia dalam pesta olahraga Asia Tenggara edisi ini.

Saat ini, Kontingen Indonesia total telah mengumpulkan 14 medali emas, 23 perak, dan 18 perunggu. Jumlah medali ini dipastikan akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025.

2. Mengejar Target

Dengan perolehan emas ke-14 ini, perjuangan Kontingen Indonesia untuk mencapai target yang dibebankan oleh pemerintah, yakni 80 medali emas, masih panjang. Setiap cabor kini diharapkan bahu-membahu untuk mencapai target ambisius tersebut.

Dinny Febriany. (Foto: Kemenpora)

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk memberikan apresiasi tinggi bagi para atlet. Bonus sebesar Rp 1 miliar siap dikucurkan untuk setiap medali emas yang berhasil diraih di SEA Games 2025, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka dalam mengharumkan nama bangsa.

(Rivan Nasri Rachman)