Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Medali Emas Ke-14 Indonesia di SEA Games 2025: Dinny Febriany Bawa Judo Berjaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:02 WIB
Medali Emas Ke-14 Indonesia di SEA Games 2025: Dinny Febriany Bawa Judo Berjaya
Atlet judo Indonesia, Dinny Febriany sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

SONGKHLA – Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi emas di SEA Games Thailand 2025. Kali ini, medali emas ke-14 berhasil disumbangkan dari cabang olahraga (cabor) judo, setelah Dinny Febriany tampil dominan dan sukses menaklukkan wakil Filipina di babak final.

1. Sumbangan Emas Perdana dari Judo

Dinny Febriany memastikan medali emas tersebut setelah mengalahkan Joemari-Heart Rafael dari Filipina dalam laga final yang berlangsung di Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand, Jumat (12/12/2025).

Dinny meraih kejayaan pada kategori Women’s -57 Kg. Prestasi ini sekaligus menjadi medali emas pertama yang disumbangkan oleh cabor judo untuk kontingen Indonesia dalam pesta olahraga Asia Tenggara edisi ini.

Saat ini, Kontingen Indonesia total telah mengumpulkan 14 medali emas, 23 perak, dan 18 perunggu. Jumlah medali ini dipastikan akan terus bertambah mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung hingga 20 Desember 2025.

2. Mengejar Target

Dengan perolehan emas ke-14 ini, perjuangan Kontingen Indonesia untuk mencapai target yang dibebankan oleh pemerintah, yakni 80 medali emas, masih panjang. Setiap cabor kini diharapkan bahu-membahu untuk mencapai target ambisius tersebut.

Dinny Febriany. (Foto: Kemenpora)
Dinny Febriany. (Foto: Kemenpora)

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk memberikan apresiasi tinggi bagi para atlet. Bonus sebesar Rp 1 miliar siap dikucurkan untuk setiap medali emas yang berhasil diraih di SEA Games 2025, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka dalam mengharumkan nama bangsa.

(Rivan Nasri Rachman)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189469/klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025_jumat_12_desember_2025_pukul_1600_wib_noc_indonesia-lmVr_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 Jumat 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Pecundangi Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189467/hasil_perempatfinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan_sudah_diketahui-lqRm_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi dan Febriana/Meilysa Tapaki Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189448/link_live_streaming_timnas_voli_putri_indonesia_vs_vietnam_di_sea_games_2025_indonesianvolleyball-oGbm_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Megawati Hangestri Siap Menggila, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189422/hasil_perempatfinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan_sudah_diketahui-jLgR_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189406/putri_kusuma_wardani_melaju_ke_semifinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan-KG8Q_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sisihkan Wakil Malaysia, Putri KW Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189405/tim_snooker_putri_indonesia_menorehkan_sejarah_pada_sea_games_2025-6wRY_large.jpeg
Biliar Indonesia Ukir Sejarah, Snooker Putri Raih Medali Perak di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement