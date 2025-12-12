Kisah Atlet Renang Supercantik Quah Ting Wen, Salah Satu Pemegang Medali Emas Terbanyak yang Turun di SEA Games 2025

KISAH atlet renang supercantik Quah Ting Wen menarik untuk diulas. Sebab, salah satu pemegang terbanyak medali emas di SEA Games itu turun di edisi 2025.

SEA Games 2025 tengah digelar di Thailand hingga 20 Desember. Para atlet terbaik di kawasan Asia Tenggara saling unjuk gigi di event multicabang dua tahunan tersebut.

1. 33 Medali Emas

Perenang supercantik Quah Ting Wen (Foto: Instagram/@quahtingwen)

Selain persaingan sengit, tentu menarik untuk membahas atlet-atlet cantik di SEA Games. Salah satunya adalah Quah Ting Wen yang menjadi andalan Singapura di cabang olahraga (cabor) renang.

Bisa dibilang, Quah adalah salah satu atlet renang tersukses di SEA Games. Betapa tidak, sejak berpartisipasi pada 2005, ia sudah mengoleksi 33 keping medali emas!

Torehan terbanyaknya diraih pada SEA Games 2019 dan 2023 dengan 6 medali emas. Prestasi terbaik dicatatkan pada 2009 dengan 5 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Tak hanya di SEA Games, Quah jadi andalan Singapura di Asian Games hingga Olimpiade. Nama perempuan berpostur 175 cm ini sangat harum di Negeri Singa.