HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Suthida Bajrasudhabimalalakshana, Ratu Cantik Kerajaan Thailand yang Tampil di Cabor Layar SEA Games 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |04:46 WIB
Kisah Suthida Bajrasudhabimalalakshana, Ratu Cantik Kerajaan Thailand yang Tampil di Cabor Layar SEA Games 2025
Simak kisah Ratu Suthida Bajarasudhabimalalakshana yang turun di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@hmqueensuthida)
KISAH Suthida Bajrasudhabimalalakshana menarik untuk diulas. Sebab, ratu dari Kerajaan Thailand ini tampil di cabang olahraga (cabor) layar SEA Games 2025.

SEA Games 2025 tengah digelar di Thailand hingga 20 Desember. Seperti biasa, tuan rumah memasukkan satu cabor baru yang belum pernah digelar sebelumnya.

Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida dari Kerajaan Thailand (Foto: Instagram/@hmqueensuthida)
Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida dari Kerajaan Thailand (Foto: Instagram/@hmqueensuthida)

Kali ini, cabor yang dimaksud adalah perahu layar atau sailing. Yang menarik, Ratu Suthida Bajrasudhabimalalakshana turun dalam ajang ini.

1. Permaisuri Raja Maha Vajiralongkorn

Perempuan berusia 47 tahun itu adalah istri atau permaisuri dari Raja Maha Vajiralongkorn. Ratu Suthida merupakan istri sah keempat yang dinikahi pada 2019.

Lantas, siapa Ratu Suthida? Dari informasi yang dihimpun, ia lahir di Hat Yai, Songkhla, Thailand, pada 3 Juni 1978. Sebelum menjadi permaisuri, sosoknya tak begitu dikenal.

Lahir dengan nama Suthida Tidjai, ia menyandang gelar sarjana ilmu komunikasi dari Assumption University. Setelah itu, sang ratu pernah menjadi pramugari di maskapai Japan Airlines (JAL) pada 2000-2003 dan Thai Airways (Thailand) pada 2003-2008.

 

Telusuri berita Sport lainnya
