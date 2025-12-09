Opening Ceremony Rampung, SEA Games Thailand 2025 Resmi Dimulai!

SEA Games Thailand 2025 resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan selesainya digelar opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games 2025.

Pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara, SEA Games 2025, resmi dimulai pada Selasa (9/12/2025). Ajang itu resmi dibuka setelah upacara pembukaan yang digelar di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, Selasa (9/12/2025) selesai digelar.

1. Opening Ceremony Berlangsung Semarak

Opening ceremony atau upacara pembukaan SEA Games 2025 dimulai dengan atraksi visual menggunakan drone yang menggambarkan ilustrasi SEA Games. Mulai dari visualisasi jumlah atlet yang ikut serta, hingga jumlah medali emas yang diperebutkan dalam SEA Games Thailand 2025.

Selain itu, tema besar multi-ajang olahraga ini yakni ‘Back to The Origin’ juga ditampilkan dalam atraksi visual drone tersebut. Kemudian, ada pertunjukan musik yang dibawakan oleh para penyanyi lokal. Suasana pun bertambah meriah dengan adanya kombinasi drama musikal dan ditutup dengan kembang api.

Upacara pembukaan dilanjutkan dengan defile atlet dari seluruh kontingen peserta SEA Games Thailand 2025. Kontingen Indonesia tampil ketiga. Dipimpin oleh Robi Syianturi dan Megawati Hangestri, kontingen Indonesia disambut meriah oleh para penonton.

Setelah defile atlet, ada amanat yang disampaikan oleh Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, yang menyampaikan amanat dalam bahasa Thailand. Lalu, lagu nasional Thailand pun dikumandangkan.

Kemudian, segmen terakhir dari upacara pembukaan yakni penyalaan api kaldron atau obor sebagai tanda resmi dimulainya multi-ajang olahraga ini. Penyalaan obor dilakukan dengan estafet oleh Vareeraya 'ST' Sukaseem dari luar stadion dibawa keliling dan dinyalakan ke tungku oleh Panipak Wongpattanakit.