Campur Aduk Perasaan Megawati Hangestri dan Robi Syianturi Ditunjuk Jadi Pembawa Bendera Indonesia di SEA Games 2025

Megawati Hangestri dan Robi Syianturi jadi pembawa bendera Indonesia di opening ceremony SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

BANGKOK - Dua atlet Indonesia, Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Pertiwi, dipercaya menjadi pembawa bendera Merah Putih di opening ceremony SEA Games 2025. Robi dan Megawati pun merasa campur aduk mendapat kepercayaan itu.

Di satu sisi, Robi dan Megawati merasa senang bukan main dan menantikan momen itu. Tetapi di sisi lain, keduanya merasa deg-degan jelang bertugas menjadi pembawa bendera Merah Putih di opening ceremony SEA Games 2025.

1. Jadi Pembawa Bendera Indonesia di SEA Games 2025

Sesuai jadwal, acara upacara pembukaan atau opening ceremony SEA Games 2025 akan digelar di Rajamangala Stadium pada Selasa (9/12/2025) pukul 18.00 WIB. Total, ada 69 atlet dari enam cabang olahraga yang mewakili Kontingen Indonesia di acara tersebut.

Nantinya, Robi dan Megawati akan membawa sang saka Merah Putih ketika defile Indonesia memasuki stadion. Keduanya juga akan memakai pakaian adat Indonesia di acara tersebut.

2. Reaksi Robi dan Megawati

Robi mengaku tidak menyangka bisa dipilih menjadi pembawa bendera Indonesia. Atlet lari spesialis jarak jauh itu sangat bersyukur bisa mendapat kepercayaan tersebut dan akan menjadikannya sebagai pelecut semangat untuk meraih prestasi di SEA Games 2025.

“Pasti deg-degan karena ini menjadi sejarah dan kebanggaan buat saya. Sangat excited dan tidak sabar menunggu momen ini,” kata Robi dalam keterangan resmi NOC Indonesia, Selasa (9/12/2025).

“Jujur, saya tidak menyangka bisa dipilih menjadi pembawa bendera. Saya bersyukur dan ini menjadi penyemangat untuk berkompetisi. Saya akan selalu memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia,” sambungnya.