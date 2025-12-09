Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata-Kata Sabar/Reza Usai Ukir Debut Manis Bawa Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia ke Final SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |02:05 WIB
Kata-Kata Sabar/Reza Usai Ukir Debut Manis Bawa Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia ke Final SEA Games 2025
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani, ukir debut manis di SEA Games 2025. Dia sukses membawa tim bulu tangkis putra Indonesia lolos ke final.

Sabar/Reza pun mengaku senang setelah debut bersama tim bulu tangkis putra Indonesia di ajang SEA Games. Sempat kewalahan, Sabar/Reza berhasil menyumbang kemenangan penting di laga debut mereka.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

1. Menang

Tim bulu tangkis putra Indonesia lolos ke final beregu SEA Games Thailand 2025. Kepastian itu didapat setelah Sabar/Reza dan kolega mengalahkan Singapura (3-1) di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin 8 Desember 2025.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Sabar/Reza. Sebab, untuk pertama kalinya mereka bertanding bersama tim beregu putra di multi-ajang olahraga SEA Games.

Dalam laga kali ini, Sabar/Reza berhasil menyumbang poin kemenangan saat menumbangkan ganda putra Singapura, Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo (21-18, 18-21, 21-10). Kemenangan itu sangat berarti karena saat itu situasi Indonesia sedang tertinggal 0-1.

"Alhamdulillah kami bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia," kata Sabar dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (9/12/2025).

"Ini debut multi-event pertama kami, jadi pastinya sangat senang. Pemain muda Singapura juga tampil luar biasa, tetapi di gim ketiga kami lebih inisiatif dan agresif,” sambungnya.

 

