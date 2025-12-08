Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang Mudah, Indonesia Balik Unggul 2-1 atas Singapura!

HASIL semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, sukses membawa tim bulu tangkis putra Indonesia balik unggul 2-1 atas Singapura.

Kepastian itu didapat usai Ubed -sapaan akrab Moh Zaki- menang atas Jason Teh Jia Heng dengan skor 21-2 dan 21-13. Laga itu digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Zaki bermain cukup agresif di awal gim pertama dengan terus menekan Jason. Hal itu membuatnya cukup mudah mengumpulkan pundi-pundi poin.

Zaki pun mampu unggul jauh 8-0 atas Jason. Jason memang begitu kesulitan meladeni permainan agresif dari Zaki.

Jason harus mengakui ketangguhan Zaki di gim pertama. Pasalnya, dia takluk dari Zaki dengan selisih poin cukup telak, yakni 2-21.