Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang Mudah, Indonesia Balik Unggul 2-1 atas Singapura!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:15 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang Mudah, Indonesia Balik Unggul 2-1 atas Singapura!
Moh Zaki Ubaidillah kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, sukses membawa tim bulu tangkis putra Indonesia balik unggul 2-1 atas Singapura.

Kepastian itu didapat usai Ubed -sapaan akrab Moh Zaki- menang atas Jason Teh Jia Heng dengan skor 21-2 dan 21-13. Laga itu digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) sore WIB.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Zaki bermain cukup agresif di awal gim pertama dengan terus menekan Jason. Hal itu membuatnya cukup mudah mengumpulkan pundi-pundi poin.

Zaki pun mampu unggul jauh 8-0 atas Jason. Jason memang begitu kesulitan meladeni permainan agresif dari Zaki.

Jason harus mengakui ketangguhan Zaki di gim pertama. Pasalnya, dia takluk dari Zaki dengan selisih poin cukup telak, yakni 2-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188605/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-8sZi_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Imbang 1-1 atas Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188588/alwi_farhan-Igfd_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Alwi Farhan Takluk dari Loh Kean Yew, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Singapura!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188560/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-2uAI_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Menang 3-2 atas Malaysia, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188545/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-Y56s_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Perpanjang Napas Indonesia, Imbang 2-2 atas Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188530/gregoria_mariska_tunjung-iMxf_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Malaysia 1-2 di Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188516/rachel_allessya_dan_febi_setianingrum-QsC3_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi Tumbang, Indonesia vs Malaysia Sama Kuat 1-1 di Semifinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement