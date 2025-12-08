Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Imbang 1-1 atas Singapura

HASIL semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Tim bulu tangkis putra Indonesia sukses menyamai kedudukan 1-1 atas Singapura berkat aksi Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sabar/Reza menang atas wakil Singapura, Wesley Koh Eng Keat/Junsuke Kubo, saat turun di partai kedua. Berlaga di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) siang WIB, Sabar/Reza menang usai bertarung rubber game dengan poin 21-18, 18-21, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza cukup lengah menghadapi Wesley/Junsuke di gim pertama. Pasalnya, mereka terlalu mudah hilang poin sehingga tertinggal 3-6.

Secara perlahan, Sabar/Reza mencoba bangkit dengan terus mengumpulkan poin. Mereka pun akhirnya bisa berbalik unggul 11-10 atas Wesley/Junsuke.

Sabar/Reza berhasil meraih hasil manis dalam gim pertama. Mereka mampu menang atas Wesley/Junsuke dengan skor 21-18.

Di gim kedua, Sabar/Reza berusaha mempertahankan konsistensinya seperti gim pertama. Mereka langsung menekan Wesley/Junsuke.

Sabar/Reza dapat unggul tipis 6-5. Mereka pun terus berusaha memperlebar keunggulan atas Wesley/Junsuke.

Tetapi, Wesley/Junsuke tampaknya ogah kecolongan seperti di gim pertama. Mereka perlahan mampu memberikan perlawanan untuk Sabar/Reza sehingga berbalik unggul 16-13.