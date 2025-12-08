Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Alwi Farhan Takluk dari Loh Kean Yew, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Singapura!

HASIL semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, kalah dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, sehingga tim bulu tangkis putra Indonesia kini tertinggal 0-1.

Duel tim bulu tangkis putra Indonesia vs Singapura digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) sore WIB. Alwi kalah usai bertarung sengit rubber game dengan poin 15-21, 21-14, dan 8-21.

Selanjutnya, ada ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, yang akan berlaga. Mereka akan melawan Wesley Koh Eng Keat/Junsuke Kubo.

Jalannya Pertandingan

Alwi Farhan langsung tampil ngotot melawan Loh Kean Yew Loh di gim pertama. Dia pun bisa memimpin di awal laga dengan skor 4-1.

Namun, Loh Kean Yew bukan tanpa perlawanan begitu saja. Mereka berusaha mengejar ketinggalannya dari Alwi Farhan, sehingga bisa memangkas skor jadi 9-10.

Alwi Farhan pun akhirnya harus mengakui ketangguhan Loh Kean Yew di gim pertama. Dia harus tumbang dengan poin 15-21.