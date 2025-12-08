HASIL semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 sudah diketahui. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, kalah dari wakil Singapura, Loh Kean Yew, sehingga tim bulu tangkis putra Indonesia kini tertinggal 0-1.
Duel tim bulu tangkis putra Indonesia vs Singapura digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) sore WIB. Alwi kalah usai bertarung sengit rubber game dengan poin 15-21, 21-14, dan 8-21.
Selanjutnya, ada ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, yang akan berlaga. Mereka akan melawan Wesley Koh Eng Keat/Junsuke Kubo.
Alwi Farhan langsung tampil ngotot melawan Loh Kean Yew Loh di gim pertama. Dia pun bisa memimpin di awal laga dengan skor 4-1.
Namun, Loh Kean Yew bukan tanpa perlawanan begitu saja. Mereka berusaha mengejar ketinggalannya dari Alwi Farhan, sehingga bisa memangkas skor jadi 9-10.
Alwi Farhan pun akhirnya harus mengakui ketangguhan Loh Kean Yew di gim pertama. Dia harus tumbang dengan poin 15-21.