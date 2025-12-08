Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Menang, Indonesia Unggul atas Malaysia 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |11:07 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Menang, Indonesia Unggul atas Malaysia 1-0
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Foto: PBSI)
PATHUM THANI - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani berhasil membawa tim Merah Putih unggul atas Malaysia di semifinal beregur putri SEA Games 2025. Atlet yang akrab disapa Putri KW itu tepatnya menang atas tunggal putri Malaysia, Karupathevan Letshanaa dengan partai pertama dengan dua gim langsung, dengan skor 21-9 dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12) pagi WIB, Putri KW tampil menyengat sejak awal. Poin demi poin dengan mudah dia curi hingga unggul 7-4 atas Letshanaa.

Putri KW terus mendominasi permainan. Alhasil, dia unggul telak atas tunggal putri Malaysia di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Usai jeda, Putri KW semakin memperlebar jarak keunggulannya menjadi 17-8. Pada akhirnya, pemain Pelatnas PBSI Cipayung itu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-9 atas Letshanaa.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Putri KW kembali mendominasi permainan. Dia dengan cukup nyaman mencuri angka dari Letshanaa hingga unggul 9-5.

 

