Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi Tumbang, Indonesia vs Malaysia Sama Kuat 1-1 di Semifinal

PATHUM THANI – Tim bulu tangkis Indonesia gagal mencuri poin di partai kedua babak semifinal beregu putri SEA Games 2025. Hal itu karena ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum gagal mengalahkan pasangan andalan Malaysia, Pearly Than/Tinaah Muralitharan, pada Senin (8/12/2025) pagi WIB.

Rachel/Febi tepatnya kalah usai berjuang hingga rubber game, dengan skor 14-21, 21-17, dan 16-21. Kekalahan itu membuat kedudukan Indonesia vs Malaysia kini sama kuat 1-1.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Rachel/Febi mendapat tekanan dari Pearly/Tinaah. Mereka harus tertinggal 5-8 dari ganda putri anyar Malaysia tersebut.

Rachel/Febi mencoba bangkit. Tapi sayang upayanya masih gagal dan harus tertinggal dari Pearly/Tinaah di interval gim pertama dengan skor 6-11.

Usai jeda, Rachel/Febi masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Mereka semakin tertinggal menjadi 12-18. Alhasil, Pearly/Tinaah menutup gim pertama dengan skor 21-14 atas pasangan Indonesia tersebut.

Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Rachel/Febi memulainya dengan baik. Mereka mampu ungguli Pearly/Tinaah dengan skor 8-4.

Poin demi poin terus dicuri oleh Rachel/Febi hingga unggul di interval gim kedua dengan skor 11-5. Usai jeda, duet Pelatnas PBSI itu terus memperlebar keunggulan menjadi 17-13.