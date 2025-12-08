Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Malaysia 1-2 di Semifinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |13:19 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Malaysia 1-2 di Semifinal
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
PATHUM THANI - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung menelan kekalahan saat berjumpa wakil Malaysia, Wong Ling Ching di semifinal beregu putri SEA Games 2025, Senin (8/12/2025) siang WIB. Gregoria yang diharapkan bisa memetik kemenangan justru tumbang, alhasil saat ini skornya Indonesia yang sempat unggul justru disalip Malaysia menjadi 1-2.

Gregoria pun sejatinya sudah berjuang keras, terbukti ia bermain sampai rubber game. Namun, pada akhirnya Gregoria tetap kalah dengan skor 20-22, 21-15, dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Gregoria memulai cukup baik dengan unggul 5-2. Tapi, Ling Ching perlahan mulai menemukan ritme pertandingannya.

Tunggal putri Malaysia itu bahkan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 9-7. Meski begitu, Gregoria berhasil mengejar ketertinggalannya dan unggul 11-10 atas Ling Ching di interval gim pertama.

Usai jeda, kedua pemain bermain sengit hingga skor 17-17. Gregoria mencoba untuk keluar dari poin kritis tersebut. Namun pada akhirnya, dia harus menelan kekalahan di gim pertama dengan skor 20-22 dari Ling Ching.

Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Gregoria memulai laga dengan baik. Tunggal putri Pelatnas PBSI Cipayung itu mencuri poin demi poin hingga unggul 8-6 atas Ling Ching.

Gregoria pun berhasil mencapai keunggulan lebih dulu di interval gim kedua dengan skor 11-8. Poin demi poin berhasil dia curi hingga akhirnya sukses menutup gim kedua dengan skor 21-15 atas Ling Ching.

 

Halaman:
1 2
