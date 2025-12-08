Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos Semifinal SEA Games 2025, Putri KW Ungkap Penyebab Susah Payah Menang

PATHUM TANI – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, bersyukur tim bulu tangkis Indonesia berhasil lolos ke semifinal SEA Games 2025. Pasalnya, Putri KW yang turun di laga perdana melawan Myanmar sempat kesulitan.

Ya, Putri KW menjadi satu dari tiga perwakilan yang membawa tim bulu tangkis Indonesia lolos ke semifinal SEA Games Thailand 2025. Putri adalah sosok yang membuka keunggulan Indonesia.

1. Lolos Semifinal

Tim bulu tangkis putri Indonesia berhasil melenggang ke semifinal beregu putri SEA Games Thailand 2025. Kepastian itu didapat setelah Indonesia membungkam Myanmar dengan skor 3-0 di laga perempatfinal.

Pertandingan tersebut digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Minggu (7/12/2025) siang WIB. Hasil atas Myanmar diraih setelah Putri KW, Gregoria Mariska Tunjung, dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil meraih kemenangan.

2. Susah Payah Menang

Putri KW turun pertama dalam pertandingan tersebut. Pebulu tangkis kelahiran Tangerang, Banten itu membuka keunggulan Indonesia dengan meraih kemenangan atas Thet Htar Thuzar.

Meski demikian, Putri KW harus bersusah payah merebut kemenangan. Dia sempat kalah pada gim pertama 17-21, tetapi sukses membungkus kemenangan dalam dua gim selanjutnya dengan skor 22-20 dan 21-13.

"Hari ini ada tekanan sedikit yang saya rasakan, lawan bermain dengan baik di gim pertama dan berlanjut di gim kedua," kata Putri KW, dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (7/12/2025).

"Saat tertinggal cukup jauh di gim kedua tapi berkat dukungan dari teman-teman di belakang dan mas Imam (Tohari) sebagai pelatih jadi saya terus berusaha untuk tidak mau kalah," sambungnya.