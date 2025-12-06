Gregoria Mariska Raih 2 Emas di Bulu Tangkis SEA Games 2025?

GREGORIA Mariska meraih dua emas di bulu tangkis SEA Games 2025? Nama Gregoria Mariska disertakan dalam 20 personel skuad bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada 7-14 Desember 2025.

Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 ini akan turun di nomor beregu putri. Untuk nomor individu (tunggal putri), sejauh ini belum diketahui apakah juara dunia junior 2018 ini akan diturunkan atau tidak.

1. Bidik Medali Emas

Jika Gregoria Mariska turun di nomor beregu dan individu, peluangnya memenangkan dua medali emas terbuka lebar. Di nomor individu, Gregoria Mariska akan menghadapi rival-rival berat seperti sang rekan senegara, Putri Kusuma Wardani hingga wakil Thailand macam Ratchanok Intanon.

Gregoria Mariska Tunjung saat finis runner-up di Kumamoto Masters 2025. (PBSI)

Setelah sepanjang tahun 2025 sering mengalami masalah fisik, SEA Games 2025 dapat dijadikan titik balik Gregoria Mariska sebelum bangkit tahun depan. Gregoria Mariska pelan-pelan bangkit setelah lolos ke final Kumamoto Masters (Japan Masters 2025) beberapa minggu lalu.

Ditambah lagi, ada satu motivasi tambahan yang dimiliki Gregoria Mariska. Pebulu tangkis 26 tahun ini bisa menghentikan dahaga gelar juara nomor tunggal putri di SEA Games 2025.

Wakil Indonesia terakhir yang meraih medali emas nomor tunggal putri adalah Bellaetrix Manuputty pada SEA Games 2013. Setelah edisi itu, tak ada satu pun wakil Indonesia di nomor tunggal putri yang meraih emas SEA Games.