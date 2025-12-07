Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Optimistis Target Tercapai, Ketum PBTI Richard Tampubolon Lepas 13 Atlet Taekwondo Menuju SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |14:29 WIB
Optimistis Target Tercapai, Ketum PBTI Richard Tampubolon Lepas 13 Atlet Taekwondo Menuju SEA Games 2025
Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI, secara resmi melepas 13 Atlet Taekwondo Indonesia untuk berlaga di SEA Games 2025. Richard Tampubolon menyatakan optimisme tinggi bahwa target prestasi yang telah ditetapkan akan terpenuhi di SEA Games edisi ke-33 yang digelar di Thailand tersebut.

Acara pelepasan para atlet Taekwondo Indonesia kategori Kyorugi dan Poomsae dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2025 malam WIB, di Avenzel Hotel Cibubur, Jakarta Timur, dan dihadiri oleh para jajaran Pengurus PBTI. Ke-13 atlet tersebut akan bertanding di Thailand pada 10 hingga 14 Desember 2025 mendatang.

1. Komposisi Tim

Komposisi Tim Taekwondo Indonesia terdiri dari 13 atlet, dengan rincian 4 atlet Poomsae yang akan bertanding pada 10 Desember 2025, dan 9 atlet Kyorugi yang akan bertanding pada 11 hingga 13 Desember. Tim ini didampingi oleh satu head coach, dua pelatih Kyorugi, satu pelatih Poomsae, dua Masseur, dan satu SC (Sport Coordinator).

Adapun 13 Atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-33 Thailand 2025 adalah M. Rizal, Muhammad Alfi Kusuma, S., Ni Kadek Heni Prikasih, M. Hafizh, M. Bassam Raihan, Arya Danu Susilo, Osanando Naufal K., Silvana Lamanda, Muhammad Alfi Kusuma, S. Or., Rayinda Alexandra, Winda Dwi Putri, Megawati Tamesi, dan Raihan Fadhila.

Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)
Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)

2. Dukungan Penuh

Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon dalam arahannya menyampaikan bahwa kesiapan tim sudah maksimal, baik dari segi teknis maupun mental. Keyakinan ini didasarkan pada hasil evaluasi, progres latihan, serta performa tim pada kejuaraan terakhir di China Open Taekwondo Championship 2025 beberapa waktu lalu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188373/thet_htar_thuzar-yLvR_large.jpg
Kisah Thet Htar Thuzar, Pebulu Tangkis Cantik Myanmar yang Tumbang di Tangan Putri KW di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188361/putri_kusuma_wardani-5Kts_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tim Beregu Putri Indonesia Lolos Semifinal Usai Sikat Myanmar 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188338/putri_kusuma_wardani-4MlC_large.jpg
SEA Games 2025: Putri KW Ingatkan Tim Putri Indonesia Waspadai Bintang Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188288/timnas_voli_putri_indonesia-PlgJ_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025: Perjuangan Megawati Hangestri Cs Rebut Emas, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188262/syelomitha_afrilaviza_injilia-QiLc_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025, Nomor 1 Pernah Berkarier di Luar Negeri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188203/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_indonesia_di_sea_games_2025_mnctv-dw4b_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Indonesia di SEA Games 2025: Misi Pertahankan Medali Emas, Live di MNCTV!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement