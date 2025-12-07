Optimistis Target Tercapai, Ketum PBTI Richard Tampubolon Lepas 13 Atlet Taekwondo Menuju SEA Games 2025

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Ketum PBTI), Letjen TNI Richard Tampubolon, S.H., M.M., yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI, secara resmi melepas 13 Atlet Taekwondo Indonesia untuk berlaga di SEA Games 2025. Richard Tampubolon menyatakan optimisme tinggi bahwa target prestasi yang telah ditetapkan akan terpenuhi di SEA Games edisi ke-33 yang digelar di Thailand tersebut.

Acara pelepasan para atlet Taekwondo Indonesia kategori Kyorugi dan Poomsae dilaksanakan pada Jumat, 5 Desember 2025 malam WIB, di Avenzel Hotel Cibubur, Jakarta Timur, dan dihadiri oleh para jajaran Pengurus PBTI. Ke-13 atlet tersebut akan bertanding di Thailand pada 10 hingga 14 Desember 2025 mendatang.

1. Komposisi Tim

Komposisi Tim Taekwondo Indonesia terdiri dari 13 atlet, dengan rincian 4 atlet Poomsae yang akan bertanding pada 10 Desember 2025, dan 9 atlet Kyorugi yang akan bertanding pada 11 hingga 13 Desember. Tim ini didampingi oleh satu head coach, dua pelatih Kyorugi, satu pelatih Poomsae, dua Masseur, dan satu SC (Sport Coordinator).

Adapun 13 Atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia yang akan berlaga di SEA Games ke-33 Thailand 2025 adalah M. Rizal, Muhammad Alfi Kusuma, S., Ni Kadek Heni Prikasih, M. Hafizh, M. Bassam Raihan, Arya Danu Susilo, Osanando Naufal K., Silvana Lamanda, Muhammad Alfi Kusuma, S. Or., Rayinda Alexandra, Winda Dwi Putri, Megawati Tamesi, dan Raihan Fadhila.

Ketum PBTI Richard Tampubolon lepas 13 Atlet Taekwondo menuju SEA Games 2025. (Foto: PBTI)

2. Dukungan Penuh

Ketum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon dalam arahannya menyampaikan bahwa kesiapan tim sudah maksimal, baik dari segi teknis maupun mental. Keyakinan ini didasarkan pada hasil evaluasi, progres latihan, serta performa tim pada kejuaraan terakhir di China Open Taekwondo Championship 2025 beberapa waktu lalu.