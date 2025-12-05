Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller Sambut Toprak Razgatlioglu, Ungkap Keuntungan Besar Pindah dari WSBK ke MotoGP

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |01:01 WIB
Jack Miller Sambut Toprak Razgatlioglu, Ungkap Keuntungan Besar Pindah dari WSBK ke MotoGP
Toprak Razgatlioglu siap beraksi di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/toprakrazgatlioglu7)
A
A
A

CASOLE DELSA - Pembalap berprestasi World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu, telah resmi bergabung dengan MotoGP bersama tim satelit Yamaha, Pramac Racing, untuk MotoGP 2026. Rekan setimnya di Pramac Racing tahun depan, Jack Miller, menyambut positif kehadiran Toprak, menyebut skill dan pengalamannya membawa keuntungan besar bagi upaya tim mengembangkan motor YZR-M1 V4.

Toprak Razgatlioglu, peraih gelar juara WSBK, bahkan telah menjajal motor YZR-M1 V4 untuk membantu tim dalam sesi pengembangan motor tersebut.

Miller mengaku senang dengan kehadiran pembalap asal Turki tersebut. Menurut rider asal Australia itu, pengalaman Toprak adalah kunci untuk meningkatkan performa motor Yamaha yang saat ini tengah berjuang.

1. Gaya Balap WSBK dan Adaptasi Ban Michelin

"Dia seorang pembalap kelas dunia. Saya rasa dia akan beradaptasi lebih cepat. Dia memiliki banyak pengalaman dengan brand yang berbeda, meskipun di Superbike. Tapi pada akhirnya, sebuah sepeda motor selalu dua roda dan gas. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi," kata Miller, dilansir dari GPOne, dikutip Jumat (5/12/2025).

Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)
Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)

Seperti diketahui, saat ini Yamaha tengah berupaya keras mengembalikan performa motor YZR-M1. Mereka memutuskan untuk menggunakan konfigurasi mesin V4 untuk MotoGP 2026. Namun, motor tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan para pembalapnya.

Kendati demikian, Miller melihat ada hal positif yang dibawa Toprak saat melakukan uji coba bersama. Miller menilai pengalaman Toprak dengan ban Pirelli di WSBK memberikan pemahaman baru bagi tim dalam menaklukkan ban Michelin yang digunakan di MotoGP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187789/marc_marquez-2VAH_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Diminta Cabut dari Tim Ducati di MotoGP 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187672/marc_marquez_berpotensi_pensiun_kelar_motogp_2026_ducaticorse-WirA_large.jpg
Sering Cedera, Marc Marquez Pensiun Kelar MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187270/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-Yf8w_large.jpg
Bikin Heboh, Jorge Lorenzo Sebut Bakat Maverick Vinales Lebih Hebat ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187008/marc_marquez-FAIb_large.jpg
Sombongnya Marc Marquez, Sebut Ducati Masih yang Terbaik di Tengah Perkembangan Pesat Tim Lain di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3186998/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-5KgB_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Mau Ducati Lepaskan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3186980/francesco_bagnaia_bersama_marc_marquez-50Fw_large.jpg
Tak Mau Berjuang Sendirian, Marc Marquez Minta Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement