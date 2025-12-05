Jack Miller Sambut Toprak Razgatlioglu, Ungkap Keuntungan Besar Pindah dari WSBK ke MotoGP

CASOLE DELSA - Pembalap berprestasi World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu, telah resmi bergabung dengan MotoGP bersama tim satelit Yamaha, Pramac Racing, untuk MotoGP 2026. Rekan setimnya di Pramac Racing tahun depan, Jack Miller, menyambut positif kehadiran Toprak, menyebut skill dan pengalamannya membawa keuntungan besar bagi upaya tim mengembangkan motor YZR-M1 V4.

Toprak Razgatlioglu, peraih gelar juara WSBK, bahkan telah menjajal motor YZR-M1 V4 untuk membantu tim dalam sesi pengembangan motor tersebut.

Miller mengaku senang dengan kehadiran pembalap asal Turki tersebut. Menurut rider asal Australia itu, pengalaman Toprak adalah kunci untuk meningkatkan performa motor Yamaha yang saat ini tengah berjuang.

1. Gaya Balap WSBK dan Adaptasi Ban Michelin

"Dia seorang pembalap kelas dunia. Saya rasa dia akan beradaptasi lebih cepat. Dia memiliki banyak pengalaman dengan brand yang berbeda, meskipun di Superbike. Tapi pada akhirnya, sebuah sepeda motor selalu dua roda dan gas. Saya yakin dia akan cepat beradaptasi," kata Miller, dilansir dari GPOne, dikutip Jumat (5/12/2025).

Toprak Razgatlioglu. (Foto: X/toprak_tr54)

Seperti diketahui, saat ini Yamaha tengah berupaya keras mengembalikan performa motor YZR-M1. Mereka memutuskan untuk menggunakan konfigurasi mesin V4 untuk MotoGP 2026. Namun, motor tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan para pembalapnya.

Kendati demikian, Miller melihat ada hal positif yang dibawa Toprak saat melakukan uji coba bersama. Miller menilai pengalaman Toprak dengan ban Pirelli di WSBK memberikan pemahaman baru bagi tim dalam menaklukkan ban Michelin yang digunakan di MotoGP.