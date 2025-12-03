Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Debut di SEA Games 2025, Sabar/Reza Berambisi Persembahkan Medali Emas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |17:20 WIB
Debut di SEA Games 2025, Sabar/Reza Berambisi Persembahkan Medali Emas
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani siap debut di SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani siap debut di SEA Games 2025 untuk membela Tim Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berambisi mempersembahkan medali emas.

Sabar/Reza bisa dibilang menjadi satu dari dua wajah baru yang masuk skuad Indonesia di SEA Games 2025. Mereka masuk skuad dengan menggantikan ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. 

1. Excited

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Ganda putra non-Pelatnas PBSI itu mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari tim Merah Putih di SEA Games 2025. Pasalnya, Sabar/Reza untuk pertama kalinya merasakan atmosfer multi event bergengsi se-ASEAN tersebut. 

“Alhamdulillah kami bisa masuk ke tim, dadakan juga kan masuk ke tim diumumkannya. Sudah hampir seminggu latihan di sini, pastinya latihannya lebih intens karena lebih banyak teman sparing, programnya lebih padat juga,” kata Sabar di Pelatnas PBSI, Rabu (3/12/2025).

Mereka tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pasangan ranking delapan dunia itu bertekad meraih medali emas di SEA Games 2025. 

“Pastinya kami sangat excited karena ini debut kami juga di SEA Games, mudah-mudahan bisa raih hasil yang maksimal dan bawa gelar untuk Indonesia,” ujar Sabar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187557/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-asGF_large.jpg
Alasan PBSI Ganti Raymond/Nikolaus dengan Sabar/Reza di SEA Games 2025 Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/43/3187532/simak_link_live_live_streaming_sea_games_2025_di_vision_di_artikel_ini-zBCd_large.jpg
Link Live Streaming SEA Games 2025 di Vision+: Ada Timnas Indonesia U-22 hingga Bulu Tangkis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187509/eng_hian-DpYh_large.jpg
Analisis PBSI: Beregu Putra dan Tunggal Putri Jadi Tumpuan Utama Indonesia Raih Dua Medali Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187492/taufik_hidayat-YWhL_large.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Alasan Bulu Tangkis Indonesia Hanya Dipatok Dua Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187460/jonatan_christie-4BIZ_large.jpg
Taufik Hidayat Ungkap Penyebab Jonatan Christie Batal Perkuat Indonesia di SEA Games 2025 meski Sempat Masuk Skuad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187294/jersey_tim_indonesia_di_sea_games_2025_resmi_dirilis_didit_hediprasetyo_foundation-9rv6_large.jpg
Jersey Baru Tim Indonesia di SEA Games 2025 Dirilis: Perpaduan Seni, Budaya dan Semangat Merah Putih
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement