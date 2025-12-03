Debut di SEA Games 2025, Sabar/Reza Berambisi Persembahkan Medali Emas

JAKARTA – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani siap debut di SEA Games 2025 untuk membela Tim Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berambisi mempersembahkan medali emas.

Sabar/Reza bisa dibilang menjadi satu dari dua wajah baru yang masuk skuad Indonesia di SEA Games 2025. Mereka masuk skuad dengan menggantikan ganda putra muda Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

1. Excited

Ganda putra non-Pelatnas PBSI itu mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari tim Merah Putih di SEA Games 2025. Pasalnya, Sabar/Reza untuk pertama kalinya merasakan atmosfer multi event bergengsi se-ASEAN tersebut.

“Alhamdulillah kami bisa masuk ke tim, dadakan juga kan masuk ke tim diumumkannya. Sudah hampir seminggu latihan di sini, pastinya latihannya lebih intens karena lebih banyak teman sparing, programnya lebih padat juga,” kata Sabar di Pelatnas PBSI, Rabu (3/12/2025).

Mereka tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Pasangan ranking delapan dunia itu bertekad meraih medali emas di SEA Games 2025.

“Pastinya kami sangat excited karena ini debut kami juga di SEA Games, mudah-mudahan bisa raih hasil yang maksimal dan bawa gelar untuk Indonesia,” ujar Sabar.