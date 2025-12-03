Analisis PBSI: Beregu Putra dan Tunggal Putri Jadi Tumpuan Utama Indonesia Raih Dua Medali Emas SEA Games 2025

JAKARTA – Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, memberikan analisis mendalam mengenai target dua medali emas yang dibebankan pemerintah kepada cabang olahraga (cabor) bulu tangkis di SEA Games 2025. Menurutnya, peluang terbesar untuk memenuhi target tersebut ada di nomor beregu putra dan sektor tunggal putri melalui Putri Kusuma Wardani.

1. Beregu Putra Dianggap Paling Potensial

Pemerintah melalui Kemenpora telah menetapkan target dua keping medali emas bagi kontingen bulu tangkis Indonesia. Eng Hian menjelaskan PBSI telah melakukan kalkulasi dan melihat potensi terbesar untuk meraih medali emas adalah dari nomor beregu.

"Tentunya beregu juga menjadi salah satu kekuatan kami untuk bisa mendapatkan medali emas. Ya, tentunya semuanya juga dua medali emas itu bukan sesuatu hal yang bisa kita sampaikan di sektor ini, sektor itu. Tapi kami melihat probability-nya itu terbesar di mana. Pasti, pasti ada kami melihatnya seperti itu,” ujar Eng Hian kepada wartawan, termasuk Okezone, di Pelatnas PBSI, Rabu (3/12/2025).

Lebih spesifik, Eng Hian menilai nomor beregu putra memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih emas dibandingkan beregu putri. Meskipun persaingan di sektor putra juga berat karena Malaysia dan Thailand diprediksi menurunkan tim terbaik.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

“Kalau kami berbicara dari beregu, tentunya beregu putra peluangnya lebih besar dibanding beregu putri. Walaupun kami tidak mengecilkan arti kekuatan tim putri. Tapi kami melihat dari ranking, peta kekuatan tim tuan rumah terutama di putri itu kan tentunya lebih merata,” tambah Eng Hian.

2. Putri KW Jadi Harapan Emas di Nomor Perorangan

Selain beregu putra, Eng Hian menunjuk sektor tunggal putri di nomor perorangan sebagai sumber emas kedua. Atlet yang diandalkan adalah Putri Kusuma Wardani (Putri KW).

Menurut Eng Hian, Putri KW memiliki peluang terbesar untuk meredam pesaing, terutama dari Thailand, meski ia kemungkinan akan menempati unggulan kedua.