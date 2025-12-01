Pengakuan Jujur Marco Bezzecchi: Marc Marquez Masih Pembalap Terkuat di MotoGP 2026

Marco Bezzecchi mengakui dengan jujur Marc Marquez masih jadi yang terkuat di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)

MARCO Bezzecchi mengakui dengan jujur Marc Marquez masih jadi yang terkuat di MotoGP 2026. Apalagi, ia akan memasuki musim depan sebagai juara dunia.

MotoGP 2025 telah selesai. Bisa dibilang, Bezzecchi tampil memukau di musim debutnya bersama Aprilia Racing. Pembalap asal Italia itu total berhasil mengemas sembilan podium dengan tiga kemenangan di sesi balapan utama.

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pencapaian itu membuat Bezzecchi menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP dengan koleksi 353 poin. Ia hanya kalah saing dari Marquez dan Alex Marquez yang memang dominan.

1. Duel Sengit

Bezzecchi kerap bertarung sengit melawan Marquez di beberapa seri balapan musim ini. Namun sayang, keduanya terlibat insiden di seri MotoGP Mandalika 2025 dan memaksa pria asal Spanyol itu absen hingga akhir musim.

Pun begitu, Bez tidak bisa membantah Marquez adalah pembalap terkuat saat ini. Terbukti, andalan Ducati Lenovo itu berhasil mengunci gelar juaranya di saat kompetisi masih menyisakan lima seri.

“Saya tetap melihatnya sebagai referensi, pembalap terkuat saat ini. Itu sudah pasti,” ujar Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Senin (1/12/2025).