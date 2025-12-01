Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengakuan Jujur Marco Bezzecchi: Marc Marquez Masih Pembalap Terkuat di MotoGP 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |16:25 WIB
Pengakuan Jujur Marco Bezzecchi: Marc Marquez Masih Pembalap Terkuat di MotoGP 2026
Marco Bezzecchi mengakui dengan jujur Marc Marquez masih jadi yang terkuat di MotoGP 2026 (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MARCO Bezzecchi mengakui dengan jujur Marc Marquez masih jadi yang terkuat di MotoGP 2026. Apalagi, ia akan memasuki musim depan sebagai juara dunia.

MotoGP 2025 telah selesai. Bisa dibilang, Bezzecchi tampil memukau di musim debutnya bersama Aprilia Racing. Pembalap asal Italia itu total berhasil mengemas sembilan podium dengan tiga kemenangan di sesi balapan utama. 

Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Pencapaian itu membuat Bezzecchi menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir MotoGP dengan koleksi 353 poin. Ia hanya kalah saing dari Marquez dan Alex Marquez yang memang dominan.

1. Duel Sengit

Bezzecchi kerap bertarung sengit melawan Marquez di beberapa seri balapan musim ini. Namun sayang, keduanya terlibat insiden di seri MotoGP Mandalika 2025 dan memaksa pria asal Spanyol itu absen hingga akhir musim.

Pun begitu, Bez tidak bisa membantah Marquez adalah pembalap terkuat saat ini. Terbukti, andalan Ducati Lenovo itu berhasil mengunci gelar juaranya di saat kompetisi masih menyisakan lima seri.

“Saya tetap melihatnya sebagai referensi, pembalap terkuat saat ini. Itu sudah pasti,” ujar Bezzecchi, dikutip dari Motosan, Senin (1/12/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186860/luca_marini_mengaku_tidak_mudah_mendapat_kepercayaan_penuh_dari_tim_honda_hrc_castrol-PcRQ_large.jpg
Singgung Marc Marquez, Luca Marini Akui Tak Mudah Dapat Kepercayaan dari Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186859/aprilia_racing_memprioritaskan_kontrak_marco_bezzecchi_untuk_motogp_2027-ajys_large.jpg
Bukan Jorge Martin, Aprilia Racing Prioritaskan Kontrak Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186882/luca_marini_harus_berjuang_keras_untuk_bisa_meraih_kepercayaan_dari_teknisi_honda-Iays_large.jpg
Honda Terbiasa dengan Marc Marquez, Luca Marini Harus Berjuang Keras Raih Kepercayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186876/jorge_martin_membutuhkan_waktu_untuk_bisa_nyetel_dengan_aprilia_racing_di_motogp_2026-9Il0_large.jpg
Jorge Martin Butuh Waktu untuk Nyetel dengan Aprilia Racing di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/38/3186809/fermin_aldeguer_tampil_impresif_di_motogp_2025_ferminaldeguer54-k3Is_large.jpg
Fermin Aldeguer Bikin Takjub Bos Ducati, Pertanda Promosi ke Tim Pabrikan di MotoGP 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/38/3186692/marc_marquez-Vz8i_large.jpg
Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Kembali ke Honda, Pindah pada MotoGP 2027?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement