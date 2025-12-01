Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Qatar 2025: Max Verstappen Menang, Gelar Juara Ditentukan di Seri Terakhir!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |01:01 WIB
Hasil Race F1 GP Qatar 2025: Max Verstappen Menang, Gelar Juara Ditentukan di Seri Terakhir!
Max Verstappen jadi pemenang F1 GP Qatar 2025 (Foto: X/@redbullracing)
LOSAIL – Hasil Race F1 GP Qatar 2025, Senin (1/12/2025) dini hari WIB, sudah diketahui. Max Verstappen sukses memenangi balapan di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Qatar, Senin (1/12/2025) dini hari WIB.

Pembalap tim Red Bull Racing itu mengungguli Oscar Piastri dan Carlos Sainz Jr. Sementara, Lando Norris finis posisi empat sehingga gelar juara ditentukan di seri terakhir pekan depan!

Start balapan F1 GP Qatar 2025 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Qatar 2025 (Foto: X/@F1)

Saksikan F1 2025 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Balapan

Start apik dijalani Piastri. Ia mampu mempertahankan posisi terdepan. Sementara, Verstappen menyalip Norris untuk melaju di urutan dua!

Piastri perlahan membuka jarak menjadi 2 detik. Namun, di putaran 8, terjadi Safety Car usai Nico Hulkenberg mengalami insiden dengan Pierre Gasly. Perjudian dilakukan Verstappen dengan ganti ban!

Ternyata, itu jadi kunci kemenangan. Sebab, setiap set ban maksimal cuma bisa dipakai 25 putaran di Qatar. Kebijakan itu diambil demi keamanan para pembalap mengingat tingkat degradasi yang tinggi.

Verstappen pun memimpin di depan ketika Piastri dan Norris masuk pit di lap ke-25 dari 57. Pria asal Belanda itu sempat melorot lagi saat ganti ban di putaran ke-32.

 

Halaman:
1 2
