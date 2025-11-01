5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki

ADA 5 atlet voli perempuan dunia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya merupakan bintang andalan Timnas Voli Putri Turki!

Dunia bola voli tidak hanya menyajikan pertarungan sengit dan kemampuan atletik tingkat tinggi, tetapi juga dihiasi oleh sejumlah atlet perempuan yang memiliki paras menawan. Kehadiran mereka di lapangan selalu menarik perhatian. Berikut adalah lima atlet voli kelas dunia yang pesona dan skill-nya sama-sama luar biasa:

Berikut 5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan:

1. Zehra Gunes (Turki)

Zehra Gunes

Zehra Gunes adalah bintang utama dan andalan di Timnas Voli Putri Turki. Ia dikenal karena keahliannya yang luar biasa sebagai middle blocker.

Gunes menjadi pemain kunci bagi tim klubnya, VakıfBank Istanbul, dengan berkontribusi pada beberapa gelar Liga Bola Voli Wanita Turki dan kemenangan Liga Champions CEV. Di tingkat internasional, ia berperan penting saat Turki meraih medali perak di Kejuaraan Eropa 2019 dan berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2020.

2. Maria Stenzel (Polandia)

Maria Stenzel

Maria Stenzel merupakan salah satu pemain bola voli andalan Polandia. Meskipun memiliki tinggi badan yang relatif pendek untuk pemain voli, Stenzel membuat namanya terkenal berkat kehebatan bertahan dan kelincahannya yang luar biasa di lapangan.

Stenzel memainkan peran penting di level klub dan tim nasional. Prestasinya menonjol termasuk kontribusi pada kemenangan klubnya di Liga Bola Voli Wanita Polandia dan perolehan penghargaan individu seperti Libero Terbaik di berbagai turnamen.

3. Britt Bongaerts (Belanda)

Britt Bongaers

Britt Bongaerts adalah bagian vital dari Timnas Voli Putri Belanda. Ia disebut-sebut sangat berbakat karena kemampuannya menjadi setter yang tangguh dan berperan penting dalam mengoordinasikan permainan ofensif timnya.

Bongaerts telah mencapai kesuksesan besar bersama tim klubnya, berpartisipasi dalam berbagai liga nasional dan kompetisi Eropa.