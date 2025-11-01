Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |10:58 WIB
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
Pevoli asal Turki, Zehra Gunes. (Foto: Instagram/zehragunes)
A
A
A

ADA 5 atlet voli perempuan dunia yang cantiknya kebangetan. Salah satunya merupakan bintang andalan Timnas Voli Putri Turki!

Dunia bola voli tidak hanya menyajikan pertarungan sengit dan kemampuan atletik tingkat tinggi, tetapi juga dihiasi oleh sejumlah atlet perempuan yang memiliki paras menawan. Kehadiran mereka di lapangan selalu menarik perhatian. Berikut adalah lima atlet voli kelas dunia yang pesona dan skill-nya sama-sama luar biasa:

Berikut 5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan:

1. Zehra Gunes (Turki)

Zehra Gunes
Zehra Gunes

Zehra Gunes adalah bintang utama dan andalan di Timnas Voli Putri Turki. Ia dikenal karena keahliannya yang luar biasa sebagai middle blocker.

Gunes menjadi pemain kunci bagi tim klubnya, VakıfBank Istanbul, dengan berkontribusi pada beberapa gelar Liga Bola Voli Wanita Turki dan kemenangan Liga Champions CEV. Di tingkat internasional, ia berperan penting saat Turki meraih medali perak di Kejuaraan Eropa 2019 dan berpartisipasi dalam Olimpiade Tokyo 2020.

2. Maria Stenzel (Polandia)

Maria Stenzel
Maria Stenzel

Maria Stenzel merupakan salah satu pemain bola voli andalan Polandia. Meskipun memiliki tinggi badan yang relatif pendek untuk pemain voli, Stenzel membuat namanya terkenal berkat kehebatan bertahan dan kelincahannya yang luar biasa di lapangan.

Stenzel memainkan peran penting di level klub dan tim nasional. Prestasinya menonjol termasuk kontribusi pada kemenangan klubnya di Liga Bola Voli Wanita Polandia dan perolehan penghargaan individu seperti Libero Terbaik di berbagai turnamen.

3. Britt Bongaerts (Belanda)

Britt Bongaers
Britt Bongaers

Britt Bongaerts adalah bagian vital dari Timnas Voli Putri Belanda. Ia disebut-sebut sangat berbakat karena kemampuannya menjadi setter yang tangguh dan berperan penting dalam mengoordinasikan permainan ofensif timnya.

Bongaerts telah mencapai kesuksesan besar bersama tim klubnya, berpartisipasi dalam berbagai liga nasional dan kompetisi Eropa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178762/4_ajang_olahraga_besar_yang_berpotensi_gagal_digelar_di_indonesia_imbas_larangan_ioc-KOsf_large.jpg
4 Ajang Olahraga Besar yang Berpotensi Gagal Digelar di Indonesia Imbas Larangan IOC, Nomor 1 Olimpiade 2036!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement