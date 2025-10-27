Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |19:24 WIB
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Mantan pebulutangkis ganda campuran China, Huang Yaqiong. (Foto: Instagram/hy128)
A
A
A

ADA dua pebulu tangkis supercantik asal China yang memutuskan gantung raket alias pensiun di 2025 ini. Menariknya, kedua ratu bulu tangkis ini sama-sama bergelar Juara Olimpiade Paris 2024!

Hebohnya lagi, keputusan ini diambil saat keduanya masih bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025:

1. Huang Yaqiong

Keputusan mengejutkan datang dari sektor ganda campuran. Huang Yaqiong, yang berpasangan dengan Zheng Si Wei, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional China pada 1 Januari 2025.

Pengumuman tersebut disampaikan tak lama setelah ia dan Zheng/Huang sukses menyabet gelar juara di ajang penutup tahun 2024, BWF World Tour Finals 2024, mengalahkan Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia).

Huang Yaqiong
Huang Yaqiong

Pemain kelahiran Zhejiang, 28 Februari 1994 ini memilih pensiun saat kariernya berada di titik tertinggi. Duetnya bersama Zheng Si Wei kala itu masih kukuh di peringkat 1 dunia dan baru saja meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024.

Melalui akun Weibo resminya, Huang menjelaskan keputusan ini sudah bulat. Ia mengaku telah menganggap Olimpiade Paris 2024 sebagai Olimpiade terakhirnya. Meskipun secara performa masih mampu bersaing, cedera jangka panjang dan faktor usia menjadi pertimbangan utama.

Huang Yaqiong mengikuti jejak partnernya, Zheng Si Wei, yang sudah lebih dulu mengumumkan pensiun pada akhir November 2024 di usia 27 tahun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
