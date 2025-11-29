Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Sprint Race F1 GP Qatar 2025: Oscar Piastri Menang, Lando Norris Ke-3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |22:59 WIB
Hasil Sprint Race F1 GP Qatar 2025: Oscar Piastri Menang, Lando Norris Ke-3
Pembalap Tim McLaren, Oscar Piastri. (Foto: F1)
A
A
A

DOHA – Pembalap Tim McLaren, Oscar Piastri, meraih kemenangan di Sprint Race Formula One (F1) GP Qatar 2025. Kemenangan sprint race di seri ke-23 tersebut memberikan Piastri delapan poin berharga yang sukses memangkas keunggulan rekan setimnya, Lando Norris, di klasemen.

Piastri mengontrol penuh jalannya balapan sprint selama 19 lap di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada Sabtu (29/11/2025). Itu menjadi kemenangan pertamanya sejak GP Belanda pada akhir Agustus.

Lando Norris finis di posisi ketiga, tepat di belakang George Russell (Mercedes), dan kini memimpin perebutan gelar juara dunia dengan selisih 22 poin dari Piastri, menyisakan dua Grand Prix di musim 2025.

1. Piastri Puas dengan Pace dan Kinerja Mobil

Usai balapan, Piastri mengungkapkan kepuasannya atas kinerja mobil dan jalannya akhir pekan sejauh ini. Ia merasa mobilnya telah menemukan kembali kecepatan dan keandalan yang hilang di beberapa balapan sebelumnya.

“Ini adalah akhir pekan yang bagus sejauh ini. Semuanya berjalan lancar di Sprint tadi, jadi saya senang dengan apa yang terjadi dan hanya perlu mempertahankannya,” ujar pemenang balapan, Piastri, dikutip dari Crash, Sabtu (29/11/2025).

“Ini jelas sirkuit yang sangat berbeda dari tempat kami berada, kecepatan jauh lebih tinggi, grip jauh lebih tinggi, tapi saya pikir beberapa akhir pekan terakhir hanya ada hal-hal yang salah daripada kurangnya pace. Di sini, semuanya berjalan lancar, dan pace kami kuat. Ini adalah trek yang selalu saya nikmati, dan saya jelas menikmatinya lagi,” tambahnya.

Oscar Piastri (Foto: F1)
Oscar Piastri (Foto: F1)

2. Verstappen Start Gemilang, Namun Jarak Poin Melebar

Sementara itu, juara dunia empat kali, Max Verstappen (Red Bull), berhasil naik dua posisi di awal balapan dan finis di urutan keempat. Meskipun startnya brilian, ia kehilangan poin signifikan dari kedua pembalap McLaren.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/37/3186508/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_f1_gp_qatar_2025-56DM_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/37/3186262/lando_norris_bisa_mengunci_gelar_juara_dunia_f1_2025_pekan_ini-2UlI_large.jpg
Hitung-hitungan Lando Norris Kunci Juara Dunia F1 2025 di GP Qatar Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185558/oscar_piastri_bersama_lando_norris-DHum_large.jpg
Drama F1 GP Las Vegas 2025, Didiskualifikasinya Lando Norris dan Oscar Piastri Guncang Perburuan Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/37/3185470/peluang_max_verstappen_juara_dunia_terbuka_usai_lando_norris_dan_oscar_piastri_didiskualifikasi_dari_f1_gp_las_vegas_2025-Y2cB_large.jpg
Lando Norris Didiskualifikasi, Kans Max Verstappen Juara Dunia F1 2025 Kembali Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/37/3185372/max_verstappen-uXVS_large.jpg
Hasil Race F1 GP Las Vegas 2025: Max Verstappen Menang, Lando Norris Perlebar Jarak Poin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/37/3185226/simak_link_live_streaming_race_f1_gp_las_vegas_2025_di_akhir_artikel_ini-RoeG_large.jpg
Link Live Streaming Race F1 GP Las Vegas 2025: Max Verstappen Kalahkan Lando Norris?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement