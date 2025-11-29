Hasil Sprint Race F1 GP Qatar 2025: Oscar Piastri Menang, Lando Norris Ke-3

DOHA – Pembalap Tim McLaren, Oscar Piastri, meraih kemenangan di Sprint Race Formula One (F1) GP Qatar 2025. Kemenangan sprint race di seri ke-23 tersebut memberikan Piastri delapan poin berharga yang sukses memangkas keunggulan rekan setimnya, Lando Norris, di klasemen.

Piastri mengontrol penuh jalannya balapan sprint selama 19 lap di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada Sabtu (29/11/2025). Itu menjadi kemenangan pertamanya sejak GP Belanda pada akhir Agustus.

Lando Norris finis di posisi ketiga, tepat di belakang George Russell (Mercedes), dan kini memimpin perebutan gelar juara dunia dengan selisih 22 poin dari Piastri, menyisakan dua Grand Prix di musim 2025.

1. Piastri Puas dengan Pace dan Kinerja Mobil

Usai balapan, Piastri mengungkapkan kepuasannya atas kinerja mobil dan jalannya akhir pekan sejauh ini. Ia merasa mobilnya telah menemukan kembali kecepatan dan keandalan yang hilang di beberapa balapan sebelumnya.

“Ini adalah akhir pekan yang bagus sejauh ini. Semuanya berjalan lancar di Sprint tadi, jadi saya senang dengan apa yang terjadi dan hanya perlu mempertahankannya,” ujar pemenang balapan, Piastri, dikutip dari Crash, Sabtu (29/11/2025).

“Ini jelas sirkuit yang sangat berbeda dari tempat kami berada, kecepatan jauh lebih tinggi, grip jauh lebih tinggi, tapi saya pikir beberapa akhir pekan terakhir hanya ada hal-hal yang salah daripada kurangnya pace. Di sini, semuanya berjalan lancar, dan pace kami kuat. Ini adalah trek yang selalu saya nikmati, dan saya jelas menikmatinya lagi,” tambahnya.

Oscar Piastri (Foto: F1)

2. Verstappen Start Gemilang, Namun Jarak Poin Melebar

Sementara itu, juara dunia empat kali, Max Verstappen (Red Bull), berhasil naik dua posisi di awal balapan dan finis di urutan keempat. Meskipun startnya brilian, ia kehilangan poin signifikan dari kedua pembalap McLaren.