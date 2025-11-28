Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2025, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |14:44 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Qatar 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Formula 1 kembali hadir minggu ini membawa ketegangan tinggi dan adu kecepatan di lintasan. Kali ini, para pembalap terbaik dunia menuju Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025, sebuah seri penting menuju penghujung musim.

Nonton semua keseruannya dengan klik di sini.

Jadwal Tayang Lengkap Formula 1: Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025

Charles Leclerc gagal finis di F1 GP Brasil 2025 usai senggolan (Foto: X/@F1)

Jumat, 28 November 2025

20:25 WIB : Practice

Sabtu, 29 November 2025

00:00 WIB : Sprint Qualifying Pre Show

00:26 WIB : Sprint Qualifying

01:14 WIB : Sprint Qualifying Post Show

20:00 WIB : Sprint Race Pre Show

20:56 WIB : Sprint Race Qualifying

21:30 WIB : Sprint Race Post Show

 

