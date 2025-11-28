JAKARTA – Formula 1 kembali hadir minggu ini membawa ketegangan tinggi dan adu kecepatan di lintasan. Kali ini, para pembalap terbaik dunia menuju Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025, sebuah seri penting menuju penghujung musim.
Nonton semua keseruannya dengan klik di sini.
Jadwal Tayang Lengkap Formula 1: Qatar Airways Qatar Grand Prix 2025
Jumat, 28 November 2025
20:25 WIB : Practice
Sabtu, 29 November 2025
00:00 WIB : Sprint Qualifying Pre Show
00:26 WIB : Sprint Qualifying
01:14 WIB : Sprint Qualifying Post Show
20:00 WIB : Sprint Race Pre Show
20:56 WIB : Sprint Race Qualifying
21:30 WIB : Sprint Race Post Show