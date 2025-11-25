Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi India International 2025: Perjuangan Siti Sarah/Az Zahra Terhenti di Babak Pertama

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |17:26 WIB
Hasil Syed Modi India International 2025: Perjuangan Siti Sarah/Az Zahra Terhenti di Babak Pertama
Ganda putri Indonesia, Siti Sarah/Az Zahra. (Foto: PBSI)
LUCKNOW – Langkah ganda putri Indonesia, Siti Sarah Azzahra/Az Zahra Ditya Ramadhani, harus terhenti di babak 32 besar Syed Modi India International 2025. Berlaga di BBD U.P Badminton Academy, India, Selasa (25/11/2025) sore WIB, mereka dipaksa mengakui keunggulan pasangan Turki, Bengisu Ercetin/Nazlican Inci, setelah kalah dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 22-24.

Jalannya Pertandingan

Siti Sarah/Az Zahra sebenarnya mengawali gim pertama dengan performa yang cukup menjanjikan. Mereka mampu memimpin jauh atas ganda putri Turki dengan skor 8-4.

Namun, Ercetin/Inci menunjukkan ketahanan mental yang baik. Mereka perlahan bangkit, berhasil menyamakan kedudukan menjadi 10-10, dan bahkan sukses berbalik unggul tipis di interval gim pertama dengan skor 11-10.

Selepas jeda, pasangan Indonesia kesulitan membalikkan keadaan dan justru semakin tertinggal 14-17. Poin demi poin terus dicuri oleh Ercetin/Inci, yang akhirnya sukses merebut gim pertama dengan kemenangan 21-15.

Siti Sarah Azzahra dan Az Zahra Ditya Ramadhani
Siti Sarah Azzahra dan Az Zahra Ditya Ramadhani

Memasuki gim kedua, Siti Sarah/Az Zahra langsung tancap gas dan berhasil unggul di awal pertandingan, memimpin 8-6. Akan tetapi, Ercetin/Inci lagi-lagi memberikan perlawanan yang sangat sengit.

Siti Sarah/Az Zahra kembali harus ketikung dan tertinggal di interval gim kedua dengan skor 9-11. Ganda putri Indonesia itu mencoba keras mengejar ketertinggalan selepas interval.

 

