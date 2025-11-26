Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Lolos ke 16 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |13:50 WIB
Hasil Syed Modi India International 2025: Dejan/Bernadine Lolos ke 16 Besar
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sukses melaju ke 16 besar India Internasional Open 2025 (Foto: X/@INABadminton)
LUCKNOW – Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana sukses melaju ke 16 besar India Internasional Open 2025. Mereka mengalahkan Dhiren Ayyappan/Taabi Khan di babak 32 besar dengan skor 21-16 dan 21-9.

Bermain di Babu Banarasi Das Indoor Stadium, Lucknow, India, Rabu (26/11/2025) siang WIB, Dejan/Bernadine memulai pertandingan dengan permainan ofensif. Namun begitu, Ayyappan/Khan memperlihatkan perlawanan sengit. 

Dejan Ferdinansyah dan Bernadine Anindya

Kejar-kejaran poin pun tak terelakkan pada awal gim pertama. Kedua ganda campuran bermain dengan pola masing-masing, namun Dejan/Bernadine lebih efektif. 

Pada jeda interval gim pertama, Dejan/Bernadine unggul dengan skor 11-10. Selepas rehat, Ayyappan/Khan mencoba mengejar ketertinggalan. 

Namun, pola permainan mereka berhasil dibaca oleh Dejan/Bernadine. Pada akhirnya, duet Indonesia itu menuntaskan laga gim pertama dengan kemenangan 21-16.

 

Halaman:
1 2
