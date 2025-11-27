Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Raymond/Joaquin Usai Kalahkan Idola Sendiri di Final Australia Open 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |01:05 WIB
Reaksi Raymond/Joaquin Usai Kalahkan Idola Sendiri di Final Australia Open 2025
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kala berlaga. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

REAKSI Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di final Australia Open 2025. Menariknya, Joaquin ternyata sukses mengalahkan idolanya dari segi permainan, yakni Fajar Alfian.

Raymond/Joaquin berhasil menjadi juara Australia Open 2025. Keduanya sukses mengalahkan kompatriotnya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di pertandingan final dengan skor 22-20, 10-21, dan 21-18. Laga itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Minggu 23 November 2025.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin juara Australia Open 2025. (Foto: PBSI)

1. Gelar Pertama di Level Super 500

Bagi Raymond/Joaquin, ini merupakan gelar level Super 500 pertama. Duet Indonesia itu mengaku sangat sulit untuk menaklukkan seniornya sendiri. Mereka mengatakan, Fajar/Fikri lebih beringas dalam turnamen resmi ketimbang saat latih tanding.

“Kalau buat saya lebih susah kalau di pertandingan. Soalnya kan mereka punya pengalaman, ratusan pengalaman kan di level atas. Jadi mereka kayak tau apa ya buat menghadapi kita,” kata Raymond kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 26 November 2025.

“Susah banget sih. Lebih susah di pertandingan kalau menurut saya,” timpal Joaquin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3186031/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-1l5k_large.jpg
Cerita di Balik Raymond/Joaquin Juara Australia Open 2025: Main Tanpa Ekspekstasi hingga Kalahkan Fajar/Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185867/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-qMTU_large.jpg
Bukan Cuma Hendra Setiawan dan Markis Kido, Raymond/Nikolaus Juga Disejajarkan dengan Kevin Sanjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185786/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-gpST_large.jpg
Kisah Raymond/Nikolaus, Juara Australia Open 2025 yang Disebut Mirip Hendra/Kido oleh Komentator Legendaris BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/40/3185757/gronya_somerville-FUtj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Gronya Somerville, Terpukau Aksi Raymond/Nikolaus saat Juara Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185655/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-afrE_large.jpg
Dikalahkan Junior di Australia Open 2025, Fajar/Fikri Kirim Pesan Penting untuk Raymond/Nikolaus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185601/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-FX5o_large.jpg
Raymond/Nikolaus Bikin Kejutan Usai Juara Australia Open 2025, Herry IP: Bukan Ancaman untuk Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement