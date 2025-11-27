Reaksi Raymond/Joaquin Usai Kalahkan Idola Sendiri di Final Australia Open 2025

REAKSI Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berhasil mengalahkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di final Australia Open 2025. Menariknya, Joaquin ternyata sukses mengalahkan idolanya dari segi permainan, yakni Fajar Alfian.

Raymond/Joaquin berhasil menjadi juara Australia Open 2025. Keduanya sukses mengalahkan kompatriotnya, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri di pertandingan final dengan skor 22-20, 10-21, dan 21-18. Laga itu digelar di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Minggu 23 November 2025.

1. Gelar Pertama di Level Super 500

Bagi Raymond/Joaquin, ini merupakan gelar level Super 500 pertama. Duet Indonesia itu mengaku sangat sulit untuk menaklukkan seniornya sendiri. Mereka mengatakan, Fajar/Fikri lebih beringas dalam turnamen resmi ketimbang saat latih tanding.

“Kalau buat saya lebih susah kalau di pertandingan. Soalnya kan mereka punya pengalaman, ratusan pengalaman kan di level atas. Jadi mereka kayak tau apa ya buat menghadapi kita,” kata Raymond kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 26 November 2025.

“Susah banget sih. Lebih susah di pertandingan kalau menurut saya,” timpal Joaquin.